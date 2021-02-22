Мужчина и женщина — это две цивилизации

На сайте «Литературной газеты» появился текст интервью с известным философом, членом Союза писателей Евдокией Лучезарновой. Она поделилась мнением о наступающем Дне Защитника Отечества, который, не секрет, с каждым годом в России уже все меньше ассоциируется с праздником для всех мужчин. Он утверждается в статусе именно праздника военнослужащих.

По словам Евдокии Лучезарновой, 23 февраля женщинам нужно подарить своим половинкам много хороших слов, признания их достоинств, поскольку мужчинам важно быть самыми-самыми. Философ отметила, что мужчина (наружное время) и женщина (внутреннее время) это две цивилизации, которые пришли на Землю, чтобы познать друг друга. Но мужчина не может жить без внутреннего времени, без женщины, как и она без своего избранника, который всегда обласкает и понежит ее.