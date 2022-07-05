Музыкальный фестиваль блогеров TTFEST 2022 прошел в столичном Главклубе

Москва, 29 июня в столичном Главклубе прошел ежегодный музыкальный фестиваль представителей отечественной блогосферы (Yappy, YouTube, Tik-Tok, LIKEE) TTFEST. Несмотря на летний сезон мероприятию удалось собрать огромное количество российских блогеров.

В этот раз фестиваль был поделен на 2 акта, в первом исполнением своих хитов всех гостей мероприятия порадовали уже ставшие популярными: Nastya Star, Skubi, Кирилл Скрипник, Настя Негода, Stazzy, Divineboyyyy, Жора Макаров, Kladov, Алина Рябых, Алекс Анохин, Настя Ермак, группа After School, Александр Скрип, Никита Златоуст, Рома Риччи и многие другие. Традиционно, в роли ведущей мероприятия выступила певица, блогер и режиссер Nastya Star.

Хедлайнером TTFEST в 2022 году стал яркий артист и блогер, представитель нового поколения – Егор Шип. Он обладает уникальным голосом и яркой харизмой. Его музыка о любви, поэтому у молодого артиста большое количество поклонниц, не устоявших перед его талантом и привлекательной внешностью. Второй акт фестиваля стал его сольным концертом.

Из приглашённых гостей были известные блогеры, актеры, артисты, музыканты: Павел Дворецкий, Фросик, Талия Белка, Владимир Фирсов, Владимир Ермак, Аркаша Istokiya, Раби Халили, Алиса Муса, участницы реалити-шоу «Пацанки» и многие другие.

Фестиваль посетили представители более 30 средств массовой информации. Мероприятие прошло благодаря генеральному информационному партнеру Love radio при поддержке UVENTA, Relax Shop, Reboot, Ermak Tattoo, Королевская вода.

Информационную поддержку мероприятию также оказали: телеканалы MMTV, ТЕО ТВ, TV детки, Radio KIDS FM , SMOOTH радио, Федеральная служба новостей, Nashe Radio Magazine, Останкино ТВ, Вести.Москва, телеканал ОТР, портал NEW STREET MEDIA GROUP, Знакомое лицо ТВ, ВИШНЯ ТВ, Radio Kometa, Hello TV, DMC TV, Family Media, CELEBRITY TV, портал Все новости 24, портал NIKINEWS, TV KIDS.