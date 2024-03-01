MWC 2024 | Huawei запустила новое решение HiSec SASE для интеллектуальной защиты филиалов

На выставке MWC Barcelona 2024 во время карнавала IP Club было представлено совершенно новое решение Huawei HiSec SASE. Это ориентированное на будущее решение выделяется интегрированной интеллектуальной защитой облачных сетей и периферийных конечных точек, обеспечивающей последовательную безопасность для штаб-квартиры и филиалов предприятия.

Leon Wang, President of Huawei Data Communication Product Line

Сегодня доля предприятий, получающих доступ к публичным облачным службам через Интернет по всему миру, достигла 60%. На предприятиях происходит переход от обеспечения централизованного доступа к услугам через центр обработки данных штаб-квартиры к предоставлению филиалам прямого доступа к услугам в облаке. Но хотя в штаб-квартире достаточно устройств и персонала для защиты безопасности, филиалы часто реализуют слабую защиту безопасности при ограниченных инвестициях в ресурсы. Таким образом, возникла настоятельная необходимость в обновлении возможностей защиты безопасности.

Запуская безопасное и эффективное решение Huawei для сетевой архитектуры под названием HiSec SASE, Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, подчеркнул возможность быстрой обработки угроз второго уровня, лучшую в отрасли производительность обнаружения и точная защита от программ-вымогателей.

Быстрая обработка угроз второго уровня. Используя более 8000 правил анализа безопасности и интеллектуальные алгоритмы сопоставления, решение Huawei HiSec SASE может автоматически обрабатывать 99% событий безопасности по всей сети в течение нескольких секунд.

Ведущая в отрасли производительность обнаружения. Интеллектуальный универсальный шлюз безопасности Huawei обеспечивает загрузку средств безопасности по требованию. Оснащенный четырьмя уникальными механизмами безопасности — адаптивным механизмом безопасности (ASE), механизмом шифрования и дешифрования, механизмом сопоставления шаблонов и механизмом аппаратного ускорения — этот шлюз обеспечивает лучшую в отрасли производительность обнаружения угроз (на 50% выше, чем в среднем по отрасли).

Точная защита от программ-вымогателей. Система безопасности конечных точек Huawei, использующая совместную работу облачных периферийных конечных точек, обеспечивает 100% обнаружение атак программ-вымогателей и восстановление файлов в одно нажатие после программ-вымогателей. Эта система особенно важна сегодня, поскольку количество атак программ-вымогателей во всем мире увеличилось на 37% в годовом исчислении в 2023 году, а угрозы от программ-вымогателей продолжают расти.

Совершенно новое решение Huawei HiSec SASE — решение для сетевой безопасности филиалов с непревзойденной полнотой, эффективностью и безопасностью — применимо к широкому спектру сценариев, таких как удаленный офис, многоотраслевые сети и защита конечных точек, и идеально подходит для защиты цифровой интеллектуальной трансформации таких отраслей, как правительство, финансы и крупные предприятия.