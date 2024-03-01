MWC 2024 | Решение Huawei MRP первым получило сертификат Tolly

На выставке MWC Barcelona 2024 решение Huawei для многоуровневой защиты от программ-вымогателей (Multilayer Ransomware Protection, MRP) было сертифицировано Tolly Group, авторитетной международной организацией, проводящей тестирование. Результаты тестирования показывают, что решение Huawei MRP обнаружило 100 % образцов программ-вымогателей в ходе совместной работы с сетевыми хранилищами. Сетевые устройства могут воспринимать информацию и уровень вымогателей, а также сотрудничать с устройствами хранения для блокировки и защиты, восстанавливая службы до нормального состояния.

Атаки программ-вымогателей продолжают оставаться глобальной угрозой, причем основными целями являются отрасли обслуживания, ИТ и производства. Поэтому для предприятий крайне важно повысить «иммунитет» своих центров обработки данных для защиты от атак с использованием вирусов и программ-вымогателей, а также обеспечить стабильную работу своих основных сервисных систем.

Решение Huawei MRP является первым в отрасли решением для защиты от программ-вымогателей, обеспечивающим совместную работу с сетевыми хранилищами и две линии обороны, включающие шесть уровней защиты. Сеть является первой линией обороны для обеспечения безопасности и предотвращает вторжения на границе сети и распространение в интрасети. Хранилище служит последней линией обороны для защиты данных, обеспечивая защиту хранилища, безопасные моментальные снимки, защиту резервного копирования и защиту зоны изоляции. Решение MRP создает углубленную систему защиты с этапами до, во время и после события, которая соответствует системе кибербезопасности «Идентификация, защита, обнаружение, реагирование и восстановление» (IPDRR) Национального института стандартов и технологий (NIST). Это системное решение для защиты от атак с использованием программ-вымогателей, и оно может лучше удовлетворять потребности глобальных предприятий в обеспечении высокого уровня безопасности инфраструктуры центров обработки данных.

Испытания решения MRP включают 21 тестовый случай. Решение MRP справилось со всеми ними. Тест включает совместное обнаружение, совместную блокировку, совместную защиту и восстановление служб.

На MWC 2024 Кевин Толли (Kevin Tolly), основатель Tolly Group, выдал Huawei сертификат «Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) Solution» (Решение Huawei для многоуровневой защиты от программ-вымогателей). Он сказал: «Эти испытания охватывали все четыре аспекта защиты от вымогателей, включая обнаружение вирусов, блокирование вирусов, защиту системы и восстановление системы. В ходе испытаний использовался 21 типовой тестовый сценарий, и это самые полные и строгие испытания из когда-либо проводимых Tolly для проверки защиты от программ-вымогателей. Результаты тестирования показывают, что возможности решения Huawei MRP являются одними из лучших в отрасли».