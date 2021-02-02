На 21,7% увеличил в минувшем году объем выпуска автобензинов Орский НПЗ Саида Гуцериева

ПАО «Орскнефтеоргсинтез» (относится к АО «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, входит в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева) в минувшем году продемонстрировало прирост ряда производственных показателей. В частности, оно добилось увеличения выпуска автобензинов на 132000 тонн или 21,7% относительно 2019 года, произвело автобензина марки АИ-95 более чем на 33%, а АИ-92 на 20,5%. Орский НПЗ переработал свыше 3294 тысячи тонн нефти, на нем было выпущено 2 776 тысячи тонн светлых нефтепродуктов. Также завод произвел 1 742 тысячи тонн дизтоплива, свыше 218000 тонн реактивного топлива и 384000 битума, — говорится в сообщении АО «ФортеИнвест».

Отмечается, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в которой оказалась вся мировая нефтеперерабатывающая отрасль, Орский НПЗ достойно перенес испытания, продолжая работать и выпускать качественную продукцию. По итогам минувшего года предприятие полностью выполнило условия заключенных контрактов по поставкам продукции и продолжает свою модернизацию.