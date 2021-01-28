На базе Банковской группы СКБ-банка будет создан международный инвестиционный холдинг

Общество
28 января 2021

Начата работа по развитию международного инвестиционного блока внутри финансовой группы.

Частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание (рынки РФ и международные рынки), структурированные инвестиционные продукты, управление активами, аналитика и консультирование.

Корпоративные клиенты получат услуги корпоративно-инвестиционного банкинга, в частности: кредитование юридических лиц, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций; поддержку сделок слияния-поглощения.

Также новый дивизион сосредоточится на работе с глобальными рынками, в том числе сфокусируется на предоставлении услуг для западных клиентов, желающих выйти на рынки России, СНГ, и на обслуживании российских клиентов для выхода на международные рынки.

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