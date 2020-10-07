На цели возведения школы в Новой Москве ГК «А101» направит 1,5 миллиарда рублей

Свыше 1,5 млрд рублей вложит в строительство школы в ЖК «Скандинавия» в Новой Москве Группа компаний «А101» (относится к ПФГ «САФМАР» бизнесмена Михаила Гуцериева). Отмечается, что один из ведущих столичных девелоперов уже получил разрешение на возведение объекта на улице Эдварда Грига. Об этом информирует РИА Недвижимость.

Площадь школы под названием «Энергия» составит 19300 «квадратов». В ней смогут заниматься 1325 учеников. ГК «А101» полностью построит это учреждение образования за собственные средства, после чего осуществит его передачу на городской баланс. Школа будет располагать собственной лабораторией, центром прототипирования, блоком мастерских и ремесленными классами. Также в ней будут оборудованы столовая в формате кафе, спортивный зал, театрально-актовый зал вместимостью до 500 человек, арт-зона, медиатека.