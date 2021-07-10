На Cyber Polygon 2021 озвучили, с каким количеством кибератак сталкиваются крупные компании

Согласно данным BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) крупная компания в среднем за квартал сталкивается с десятью различными типами угроз. Это могут быть фишинговые атаки, атаки шифровальщиков или APT-группировок.

Отслеживать такие атаки помогает продукт BI.ZONE ThreatVision. Он предоставляет оперативную аналитическую информацию о новейших угрозах и трендах, собранную из множества источников. Данные обрабатываются и приводятся в удобный формат, чтобы клиент мог вовремя реагировать на потенциальные угрозы и выстраивать надёжную стратегию киберзащиты.

Ознакомиться с BI.ZONE ThreatVision можно на сайте.

Сегодня стартовал международный онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon 2021, главная тема которого — безопасное развитие цифровых экосистем. Прямую трансляцию Cyber Polygon 2021 можно увидеть на официальном сайте. Мероприятие организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.