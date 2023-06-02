На Кавказе готовятся провести самый длинный забег в России «Армагеддон»

Ровно в полночь 4 июня (00:00 по МСК) в селе Новое Каракюре республики Дагестан стартует 1200-километровый трейловый забег «Caucasus Ultra Trail Армагеддон». Данная дистанция является самой длинной и одной из самых сложных в мире, что делает это событие уникальным в своем роде.

Участникам забега «Армагеддон» предстоит добежать от Каспийского до Черного моря. За 21 один день им нужно будет преодолеть больше тысячи километров горных дорог, 29 горных долин и 28 перевалов.

В забеге принимают участие спортсмены из более чем 15 субъектов РФ.

Участники пересекут шесть республик — Дагестан, Чечню, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Северную Осетию-Аланию и Краснодарский край.

На маршруте будут 28 баз жизни. Это места, где бегущие смогут отдохнуть и поесть, оставить сменные вещи и получить необходимую помощь.

4-8 июня маршрут забега пройдет по территории республики Дагестан. Участники сделают привал на 7 базах жизни: Рутул, Мухах, Камилух, Тлярата, Бежта, Цунта и Агвали. По территории Дагестана им предстоит пробежать примерно 327 км.

С 9 по 11 июня спортсмены пробегут по территории Чеченской республики. Общая дистанция — 128 километров. В Чеченской республике участники смогут получить помощь на трех базах жизни: на территории Химоя, горнолыжного курорта Ведучи и башенного комплекса Цой-Педе.

Далее — территория республики Ингушетия. Бегущие пройдут по этой территории с 8 по 12 июня и остановятся на базах жизни Таргим и Джейрах.

Мероприятие получило широкую поддержку на всех уровнях – от глав министерств и комитетов республик и краев до местных жителей на маршруте. Волонтеры и представители бизнеса также оказывают всестороннюю поддержку мероприятию.

Организаторы совместно с партнерами предприняли все возможные меры, в том числе перспективные для обеспечения безопасности проведения мероприятия.

Наверное, впервые в мире на подобных мероприятиях для организации безопасности на больших природных территориях, контроля участников, передачи оповещений, координации групп поддержки и работы единого диспетчерского центра мероприятия применяется децентрализованная модель управления и передачи данных, инструменты для которой разработаны партнёрами забега.

Организаторы забега приглашают жителей республик и всех желающих поддержать участников на протяжении всей дистанции и базах жизни, в том числе в официальных чатах события и социальных сетях. Любые слова поддержки очень важны для тех, кто отправится в это долгое и непростое беговое путешествие.

Организаторами события во главе с руководителем Андреем Донсковым выступает команда «Caucasus United Territory», которая проводит забеги по Кавказу с 2019 года.