На конференции Huawei Connect 2022 в Париже изучаются возможности сохранения природы

В этот понедельник в Париже начался третий этап международного турне HUAWEI CONNECT 2022. Одной из основных тем, рассматриваемых лидерами отрасли, экспертами и партнерами из секторов ИКТ и экологически безопасного развития, является «Раскрывая цифровой потенциал» (Unleash Digital), содействие экологичному и цифровому переходу в Европе, а также создание более мощных цифровых экосистем.

На этом мероприятии компания Huawei провела заседание во второй половине дня и групповое обсуждение жизненно важной роли технологий в поддержке охраны природы в Европе, в ходе которого она представила публикацию Tech4Nature — Solutions in Focus.

Созданный в рамках партнерства Tech4Nature МСОП и Huawei, документ Tech4Nature — Solutions in Focus анализирует передовой опыт использования технологий для достижения эффективных результатов в области охраны природы, и в нем подробно описываются 22 проекта в 19 странах.

«В рядах природоохранного сообщества явно увеличивается запрос и заинтересованность в использовании новых технологий, а также в поиске и создании новых способов их применения. Надлежащее развертывание технологий поможет обеспечить более устойчивые выгоды от их применения для справедливых и эффективных природоохранных действий», — заявил руководитель отдела заповедных и охраняемых территорий МСОП Джеймс Хардкасл (James Hardcastle).

На этом заседании НПО Rainforest Connection рассказала о различных проектах Nature Guardian, которые она осуществляет в Европе совместно с компанией Huawei и местными партнерами в области защиты океанов, водно-болотных угодий и лесных экосистем.

«Rainforest Connection использует искусственный интеллект и аналитику больших данных на базе Huawei Cloud для мониторинга биоразнообразия и защиты экосистем по всему миру. Используя силу звука, мы можем отслеживать тысячи видов по всему миру и автоматически выявлять наличие незаконной деятельности», — заявил директор Rainforest Connection Бурхан Яссин (Bourhan Yassin).

Примеры проектов, осуществляемых в настоящее время в Европе с использованием акустических технологий, включают мониторинг дельфинов и китов у южного побережья Ирландии и изучение влияния изменения климата на жизнь птиц и земноводных в австрийских водно-болотных угодьях. Проекты Nature Guardian в Италии и Греции направлены на предотвращение незаконной лесозаготовки, браконьерства и другой пагубной деятельности человека.

Кроме того, на этом заседании фонд Swiss Porini представил экспериментальный проект, который он осуществляет в Швейцарии совместно с партнерами МСОП и Huawei. Проект направлен на совершенствование учета поглотителей углерода в охраняемых лесных районах. Фонд Porini Foundation разработал программу связывания углерода в лесах на основе облачных вычислений, блокчейна и высокоточных спутниковых изображений для повышения прозрачности и отслеживаемости операций по поглощению углерода лесами и обеспечения устойчивого управления и использования лесных ресурсов.

Заседание завершилось групповым обсуждением вопроса о том, как цифровые технологии могут способствовать экологической трансформации в Европе, в ходе которого партнеры TECH4ALL, ученые и представители отраслевых организаций изучили технологическую и стратегическую дорожную карту для достижения этой цели.

Участники конференции также могут посетить выставочный стенд TECH4ALL, чтобы узнать больше о других проектах TECH4ALL по внедрению цифровых технологий, осуществляемых в Европе. К ним относится первый в мире проект такого типа в Норвегии, который был запущен в 2021 и 2022 годах, чтобы спасти от вымирания находящегося под угрозой исчезновения атлантического лосося. В решении используются камеры с системой ворот на базе искусственного интеллекта для идентификации инвазивного тихоокеанского лосося — активно размножающегося агрессивного конкурента за ресурсы — для направления захватчика в резервуар, что обеспечивает результат, который ранее был невозможен. В рамках образовательной деятельности TECH4ALL был также представлен проект France DigiTruck, посвященный бесплатной подготовке в области цифровых навыков, предлагаемой для расширения возможностей нуждающихся групп населения, в частности безработных молодых людей и пожилых граждан.