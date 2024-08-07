На конкурс «Московская a cappella» поступили заявки из России и еще 12 стран

Свое творчество представят солисты и коллективы из Южно-Африканской Республики, Китая, Кубы, Намибии, Индонезии, Республики Беларусь и других стран.

На международный музыкальный фестиваль-конкурс «Московская a cappella» подано более 200 заявок. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Послушать солистов и вокальные коллективы можно будет с 23 августа по 1 сентября на площадках по всей столице. Состязание пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

«Заявки на конкурс поступили из России и еще 12 государств, таких как Китай, Индонезия, ЮАР, Куба и Намибия. Среди желающих побороться за лидерство — не только новые исполнители, но и участники прошлых лет. Вместе они представляют 54 города — от Москвы и Санкт-Петербурга до Севастополя и Новосибирска, от Гаваны и Джакарты до Шанхая и Йоханнесбурга», — рассказала Наталья Сергунина.

Калейдоскоп музыкальных звезд

В числе зарубежных участников — китайский фолк-ансамбль Liping Grand Song of Dong Ethnic Group, в который входят более 25 человек. В 2009 году коллектив внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Южно-Африканскую Республику представит афро-поп-группа Just6, дважды номинированная на премию Grammy, лауреат многих вокальных соревнований и серебряный призер конкурса «Московская весна a cappella» 2019 года.

На городских площадках также выступят трижды номинированная на Latin Grammy Awards кубинская группа Vocal Sampling и заслуженный коллектив Республики Беларусь Camerata vocal group, исполняющий джазовые и авторские композиции в стиле поп и рок с элементами этнической музыки.

В этом году в конкурсе принимает участие большое число ансамблей, в которых одновременно звучат голоса до 35 вокалистов, а также семейных групп. Среди них —фольклорный коллектив из Республики Коми «Оз тусьяс», в репертуар которого входят народные и авторские песни. Он неоднократно становился лауреатом всероссийских премий, а в 2019 году занял второе место на «Московской весне a cappella».

Москвичей и туристов ждет большой выбор композиций в различных жанрах — это джаз, соул, рок, поп, блюз, этно-фолк и другие. Так, женская группа U Like из Санкт-Петербурга, обладатель приза зрительских симпатий конкурса 2019 года, планирует исполнить известные эстрадные и классические произведения. Мужской квинтет PlusFive, победитель «Московской весны a cappella» 2018-го, представит слушателям мировые хиты.

Как пройдет фестиваль

Выступления организуют в амфитеатрах, на открытых концертных площадках и балконах зданий. Наиболее масштабная программа пройдет на площади Революции, Манежной и Театральной площадях.

Каждый коллектив будет представлять свое творчество в течение не менее трех дней. Артистов оценит не только профессиональное жюри со звездами оперы и эстрады, но и зрители со всего мира, которые смогут проголосовать на сайте конкурса.

Лауреатов назовут на гала-концерте. За первое, второе и третье места музыканты получат по три, два и одному миллиону рублей соответственно. Размер премии Гран-при составит 10 миллионов рублей, а приза зрительских симпатий — 500 тысяч рублей.

Впервые фестиваль акапельного пения прошел в Москве в 2017 году. В последний раз он состоялся в 2019-м и объединил 195 конкурсантов.

Подробную информацию о событии можно найти на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».