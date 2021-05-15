На крупнейшей российской выставке ICT RIF 2021 примут участие 10 корейских перспективных компаний цифрового контента

Seoul, Korea — с 19 по 22 мая ‘RIF 2021’ в выставке будут участвовать корейские компании, доминирующие на мировом рынке цифрового контента.

Выставка будет проходить в течение 4 дней с 19 по 22 мая (организаторы: РАЕК, Министерство информации и связи).

Участие корейских компаний в этой выставке было организовано корейским министерством науки и ИКТ и MOIBA, чтобы расширить обмен цифрового контента между компаниями и этой выставкой.

В этом мероприятии участвуют компания виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) OLIMPLANET(пред. Джэхён Квон) и ещё компания разного цифрового контента(напр. Iot, Al, Edutech, здравоохранение, нетронутое решение) — LILYCOVER(пред. Сон Хи Ан), MIRINAE (пред. Хван-Су Ю), SMART DIAGNOSIS(пред. Хван Джин Ким), SPACE AD (пред. Дон Чул Чой), I-ON Communications (пред. Чже Чол О), inDJ (пред. У Чжу Чон), J2C (пред. Ю Чжон Ким), KSEEK(пред. Ён Рюль Ким). HELLOFactory (пред. Кён Мин Ким) всего 10 корейских перспективных компаний.

Организаторы откроют на сайте «Специальный павильон цифрового контента KOREA» для достижения общих целей через «RIF 2021» и там постят рекламные видео , которые показывают свой особый контент. Кроме того, они поддерживают участие корейских компаний в офлайн-выставках и будут налаживать партёрство c венчурным капиталом и покупателями.

Кроме того на «RIF 2021» будут продвигаться консультации по экспорту онлайн и офлайн с посещением влиятельных покупателей и венчурных предпринимателей. Онлайн консультация проводиться дважды по 5 дней в мае и июне.

Помимо этого будут проводиться онлайн-семинары, который анализируют русский ИТ-рынок и тренд и онлайн презентация компании(Investor Relations), чтобы поддерживать привлечения инвестиций корейских компаний. Кроме того, будут реклама специального павильона65 «DC KOREA» через СМИ и соцсети.

Председатель MOIBA Ко Джин заявил: «Мы продолжим активно поддерживать расширение бизнеса к северным районам корейских компаний цифрового контента и возлагаем надежду на развитие двусторонних обменов между компаниями после мероприятия.»

Подробную информацию о выставках и семинарах, в том числе о корейских компаниях, участвующих в «РИФ 2021», можно будет найти на официальном сайте ( https://2021.rif.ru ) после 19 мая.

Media Contact

Company: MOIBA (Korea Mobile Internet Business Association)

Contact: Ellen Ban (Eunhee Ban)

Email: ellen@moiba.or.kr

Phone: +82 10-7289-5666

Website: http://www.moiba.or.kr/