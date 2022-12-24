На крупнейшем в России производственном комплексе «АГРИСОВГАЗ» подведены итоги 2022 года

«АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования, подвел итоги 2022 года. Ряд инновационных решений компании, превосходящих зарубежные разработки по большинству показателей, вызвали интерес как на российском, так и на международном рынках.

На сегодняшний день «АГРИСОВГАЗ» играет ведущую роль в развитии тепличной отрасли РФ, выступая не только производителем и поставщиком основного технологического оборудования, но и полномасштабной инжиниринговой компанией, которая выполняет весь комплекс работ по формированию концепции проекта, предварительному расчету, проектированию, строительно-монтажным работам и пуско-наладке объектов тепличного комплекса.

В этом году компания «АГРИСОВГАЗ» представила собственную инновационную разработку – систему контроля микроклимата. Данное инновационное решение было презентовано на ведущих российских и зарубежных мероприятиях. Одним из них стала международная сельскохозяйственная выставка Saudi Agriculture 2022, проходившая в г. Эр-Рияде Королевства Саудовская Аравия. Мероприятие традиционно является одним из крупнейших профильных событий на Ближнем Востоке. Технологическое решение «АГРИСОВГАЗ» было представлено в рамках национальной экспозиции под брендом Made in Russia, организованной при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Российского экспортного центра и Федерального центра «Агроэкспорт». Микроклиматическая ячейка привлекла большое внимание арабского бизнеса, были проведены переговоры о долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в тепличной сфере.

Вторым ярким зарубежным мероприятием стала международная выставка AgraME 2022 во Всемирном торговом центре г. Дубай, ОАЭ. Большой интерес участников вызвали технологии и продукты тепличной отрасли, представленные «АГРИСОВГАЗ». На стенде можно было увидеть макет микроклиматической ячейки, узнать о его характеристиках, а также обсудить с представителями компании возможности сотрудничества. Особое внимание было проявлено со стороны представителей Сирии, Индии, Пакистана и Таджикистана.

Разработки компании в различных отраслях оказывают положительное воздействие на экономику страны и жизнь людей. К примеру, в дорожной сфере такая продукция, как ограждения, уменьшает вероятность ДТП, а в аварийных ситуациях — риски получения серьезных травм водителем и пассажирами транспортного средства, позволяя снижать количество автомобильных аварий с пострадавшими и повышая безопасность дорожного движения в России. Технологические решения «АГРИСОВГАЗ» для данной отрасли были представлены на крупнейшей международной специализированной выставке «ДОРОГА 2022» в г. Казани. На площади в 110 кв. м были продемонстрированы новейшие образцы дорожных конструкций, в том числе граненые опоры освещения, высокомачтовые осветительные установки, шумозащитные экраны и опоры АСУДД, барьерные ограждения.

Одним из достижений 2022 года стало включение компании в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности. Решение было принято Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. И это не случайно. Производственные мощности заводов позволяют выполнять самые крупные заказы за короткий период времени. В годовом исчислении – это 200 гектаров теплиц, 150 000 тонн конструкций барьерных ограждений, 60 000 гранёных опор освещения и ВОУ, 100 000 трубных опор и ОДН, 12 000 тонн металлоконструкций ЛЭП, 60 000 квадратных метров светопрозрачных систем, 18 000 тонн алюминиевых профилей, 120 000 тонн электросварных труб, покрытие 144 000 тонн металлоконструкций антикоррозийной защитой методом горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, «АГРИСОВГАЗ» сегодня является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

В этом году компания «АГРИСОВГАЗ» была удостоена звания «Калужский бренд года 2022» и отмечена премией «Калужский бизнес». Награды получили лучшие предприятия области, в число которых, по результатам голосования жителей и тщательного отбора компетентного жюри, вошел и «АГРИСОВГАЗ».

Помимо производственных задач компания продолжает заниматься обучением сотрудников. Второй год на базе предприятия успешно функционирует учебно-курсовой комбинат, в котором к концу 2022 года уже более 300 человек получили заводские специальности. Обучение помогает решить проблему кадрового дефицита, способствует развитию системы наставничества, что позволяет достигать более высоких производственных результатов.

В приоритетных планах учебно-курсового комбината на 2023 год стоит расширение образовательной программы, включающей в себя подготовку специалистов в области промышленной безопасности, охраны труда, ГО и ЧС. Для этого ведется работа по получению аккредитации в Министерстве труда и социальной защиты РФ на оказание услуг в области охраны труда, по расширению преподавательского состава, в том числе за счет педагогов, приглашенных из других учреждений и учебных заведений. Также планируется осуществлять подготовку высококвалифицированного персонала не только для собственных нужд, но и для отрасли в целом.

С каждым годом компания «АГРИСОВГАЗ» развивается всё стремительнее: объемы производства нарастают, разрабатывается и применяется больше инновационных технологий, повышается уровень независимости от зарубежных комплектующих, поставок.

На следующий год компания «АГРИСОВГАЗ» ставит перед собой новые цели, в числе которых запуск собственного производства конкретных узлов, оборудования и систем для теплиц, а также разработка программного обеспечения для централизованного управления работой тепличного комбината. Это позволит выполнять проекты любой сложности в различных климатических зонах, независимо от размеров и выращиваемых культур, делать их еще более качественными и экономически выгодными. Ведется разработка специализированной многоярусной системы выращивания садовой земляники. Также компания ориентирована на развитие дорожной инфраструктуры, увеличение объема производства и реализацию новых проектов.

«Каждый новый год работы компании – это возможность подвести итоги и наметить цели на будущий год. 2022 год стал для нашей команды прорывным – разработка инновационных технологических решений, выход на новые рынки и признание достижений внутри страны. На 2023 год мы ставим амбициозные цели и с оптимизмом смотрим в будущее», – прокомментировал Максим Михайлович Якибчук, генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ».

О компании:

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, завод горячего цинкования. Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте: www. agrisovgaz.ru