На Кубани проверят стоимость горюче-смазочных материалов и автозапчастей

Профильные службы Краснодарского края проверят корректность цен на горюче-смазочные материалы и автозапчасти, реализуемые в рознице. Об этом в пятницу, 10 июня, рассказал глава департамента потребительской сферы и регулирования алкогольного рынка Кубани Роман Куринный. С докладом он выступил в ходе заседания рабочей группы по мониторингу ценообразования в крае.

Чиновник отметил, на сегодняшний день стоимость ГСМ выросла приблизительно на 8–8,5% в розничных сетях. Вместе с тем, ценники на отдельные компоненты, расходные материалы, системы, агрегаты и прочие запчасти для транспорта, выросли на 18–20%.

«Мониторинг цен в этом сегменте проводится систематически. Сегодня важно понять, каковы причины роста цен на горюче-смазочные материалы и запчасти для автотранспорта. Поняв причины, мы сможем на автомобильном рынке достаточно быстро стабилизировать ситуацию и избежать возникновения товарного дефицита. Наш департамент уже направил письмо в краевую антимонопольную службу. Мы попросили проверить обоснованность роста цен на указанные товары», – рассказал Роман Куринный.

Он уточнил, что касается продовольственного сектора, тут ситуация стабильная. Более того, за последние две недели цены на социально значимые продукты питания – мясо, гречневую крупу, морковь, капусту – видимо снизились. Остались неизменными ценники на рынке стройматериалов. Немного повысились цены на облицовочный кирпич, цемент, гипсовую штукатурку, строительный гипс и газобетонные блоки. Скорее всего, это связано с началом летнего сезона, предположил глава департамента.

Источник фото: nikcenter.org