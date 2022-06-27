На Кубани запустят первый в стране портал подрядчиков

Новости
28 июня 2022

Все потребности автодорожников при ремонте и строительстве региональных автодорог могут быть покрыты силами кубанских промышленников. В администрации Краснодарского края рассказали, на сегодняшний день в федеральном субъекте работает более 3 тыс. специализированных компаний, выпускающих различные виды стройматериалов – в том числе, и для восстановления автомобильного полотна.

«Губернатор региона (Краснодарского края, Вениамин Кондратьев, прим.) поставил перед нами задачу – при ремонте автодорог привлекать местных промышленников и использовать строительные материалы, изготовленные внутри субъекта. Тем более, наши производственные компании способны обеспечивать любые потребности автодорожников в самых разных материалах», – рассказал Владимир Мостовой, первый замглавы Департамента промышленной политики Кубани.

Чиновник добавил, Краснодарский край первым из всех российских федеральных субъектов запустит региональный промышленный портал, который поможет заказчикам более оперативно взаимодействовать с организациями дорожной отрасли и производителями строительных материалов. Уже сегодня на портале свою продукцию и услуги предлагают свыше 400 промышленных компаний и подрядных организаций.

Источник фото: kuban.kp.ru

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