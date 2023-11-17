На «Нефтебазе «Усть-Луга» добились отличных показателей в области охраны труда

В открытом доступе можно ознакомиться с очередным обновленным Всероссийским рейтингом организаций крупного бизнеса в области охраны труда. Среди лучших структур страны в этой сфере – филиал ООО «Транснефть – Балтика» «Нефтебаза «Усть-Луга». IVBG.ru решило узнать о том, почему охрана труда на предприятии 47 региона является одним из самых важных компонентов и как обеспечить ее соблюдение на высоком уровне.

По данным рейтинга, нефтебаза заняла второе место среди организаций крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников от 250 до 500 человек.

В ходе формирования рейтинга жюри оценивало как саму систему управления охраной труда, так и ее отдельные параметры — открытость и доступность, построение на основе социального партнерства. Учитывалось и проведение мероприятий, направленных на развитие соответствующих навыков работников, снижение травматизма и профессиональной заболеваемости работников.

По словам главного инженера ООО «Транснефть – Балтика» Евгения Инжеватова, ключевой показатель состояния охраны труда – отсутствие несчастных случаев на производстве. Организация предпринимает все необходимые меры для предупреждения производственного травматизма. Помимо этого, оцениваются обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, а также сертификация на соответствие системы управления охраной труда государственному стандарту.

«Эти показатели очень важны, так как позволяют оценить эффективность системы, а также определить области, требующие улучшения. Они помогают контролировать и управлять рисками, выявлять проблемы, связанные с безопасностью труда, и своевременно принимать меры по их устранению. Высокое место во Всероссийском рейтинге – признание качества работы в этом направлении не только нефтебазы «Усть-Луга», но и всего нашего предприятия», — сказал Евгений Инжеватов.

Здоровье сотрудников превыше всего

Как утверждают в компании, само требование о соблюдении норм охраны труда для любого производства важно по ряду причин. Во-первых, речь идет о сохранении жизни и здоровья людей. Во-вторых, сотрудники больше довольны безопасной работой со здоровыми условиями, и вследствие этого растет производительность труда. В-третьих, это снижение затрат, поскольку несоблюдение норм может привести к значительным финансовым потерям из-за расходов на восстановление после аварий, штрафов от контролирующих органов, снижения производительности труда из-за отсутствия работника, получившего травмы. Наконец, это репутация крупной компании и как привлекательного работодателя и как надежного поставщика услуг.

Важную роль в формировании ответственного отношения к охране труда играют конкурсы – от внутрипроизводственных до всероссийских, на которых как отдельные работники, так и подразделения регулярно занимают высокие места. Например, нефтеперекачивающая станция «Андреаполь» и линейная производственно-диспетчерская станция «Торжок» в Тверской области ежегодно входят в тройку лучших предприятий Верхневолжья в области охраны труда.

Каждый год проводится внутренний конкурс «Лучшее подразделение по охране труда», цель которого – содействие поддержанию высокого уровня культуры производства, безопасности на рабочих местах.

Кроме того, ежегодно в преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля, в обществе подводятся итоги конкурса «Лучший работник рабочей профессии по охране труда». В каждом филиале конкурсная комиссия определяет тройку лидеров, которые в течение года получают надбавку к заработной плате.

Фото: пресс-служба ООО «Транснефть-Балтика»

Составляющие успеха

На самой нефтебазе высокие показатели объясняют несколькими причинами. Первая – это неукоснительное следование политике ПАО «Транснефть», в которой приоритетность жизни и здоровья работников поставлена на первое место по отношению к результатам производственной деятельности. Еще один секрет успеха – максимальная вовлеченность персонала в снижение профессиональных рисков и совершенствование системы охраны труда, обеспечение и внедрение безопасной культуры производства, стимулирование сотрудников за соблюдение и выполнение требований охраны труда.

Сама нефтебаза – конечная точка важнейшей нефтетранспортной артерии – магистрального трубопровода БТС-2. От ее надежной и стабильной работы во многом зависит выполнение производственных показателей компании. В ее штате 267 человек, занимающихся организацией обеспечения безопасности технологического процесса и безопасной эксплуатацией оборудования. Здесь неукоснительное выполнение норм охраны труда особенно важно.

Подход нефтепроводчиков – хороший пример ответственного отношения к охране труда не только на региональном, но и на федеральном уровне, что и подтверждает Всероссийский рейтинг. Благодаря пристальному вниманию к этой сфере компания не только достигла высокого уровня защиты жизни и здоровья своих работников, но и обеспечивает безопасную и надежную транспортировку углеводородов, выполняет все обязательства.

Источник: IVBG.ru

Фото: пресс-служба ООО «Транснефть-Балтика»