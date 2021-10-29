На памятном вечере в честь 85-летия Юрия Лужкова собрались соратники бывшего мэра Москва

Памятный вечер в честь 85-летия со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова состоялся накануне открытия прошедшего в Москве VII Всемирного конгресса российских соотечественников. На мероприятии, организованном Совет министров республики Крым, собрались соратники столичного градоначальника.

Так, открыл вечер памяти близкий соратник и член Совета Фонда Юрия Лужкова, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов. Также выступили знавшие юбиляра лично сенатор Алексей Пушков, Председатель президиума Международного совета российских соотечественников граф Петр Шереметев, сенатор Сергей Цеков, американский русскоязычный писатель Гарри Каролинский, другие гости.

Все участники мероприятия получили по памятной медали с портретом Ю. М. Лужкова. Кроме того, была проведена и традиционная церемония награждения «Соотечественников года», автором идеи которой в 2002 году был Ю. М. Лужков. Ранее этой награды удостаивались епископ РПЦЗ митрополит Лавр, композитор Родион Щедрин, балерина Майя Плисецкая, певец Дмитрий Хворостовский и др.

Напомним, под руководством Лужкова Правительство Москвы создало целевую программу поддержки соотечественников, включая и проживающих в Крыму, что в конечном счете сыграло важную роль в событиях 2014 г., когда полуостров вернулся в Россию. По случаю юбилея московского градоначальника был снят документальный фильм «Лужков», который был показан участникам конгресса. В фильме есть, в частности, слова В.В. Путина с высокой оценкой работы Юрия Михайловича и его команды, а также его вклада в дело восстановления исторической справедливости и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.