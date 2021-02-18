На предприятии «Биохимик» запущен новый участок по производству готовых лекарственных средств в ампулах

Саранский завод «Биохимик» (относится к группе компаний «Промомед») с рабочим визитом посетили министр промышленности РФ Денис Мантуров и Врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов. Им представили новое сверхсовременное ампульное производство.

Благодаря ему, «Биохимик» увеличит выпуск готовых лекарственных средств в ампулах в два раза — до 15 миллионов ампул в месяц (более 173 миллионов ампул в год). Открыв производственную линию, Мантуров и Здунов поздравили коллектив завода и вручили ведомственные награды его сотрудникам.

Как отметил Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый, новая ампульная линия способна решить большинство острых проблем, возникающих по части снабжения РФ низкомолекулярными гепаринами. Кроме них, здесь будут производить антибиотики и противовирусные препараты. При этом производство сохранит свою значимость и после пандемии, что позволит «Биохимику» и далее выполнять важную миссию по обеспечению лекарственной безопасности России.

Напомним, что в прошлом году саранское предприятие «Биохимик» занялось выпуском препарата Арепливир, предназначенный для борьбы с коронавирусом. Эффективность его клинических испытания была подтверждена на высоком уровне.