На премаркете Bitget появится Hamster Kombat до листинга на CEX

Технологии
21 июня 2024

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, предоставила пользователям возможность получить ранний доступ к токенам HMSTR из популярной игровой экосистемы Hamster Combat через платформу премаркет-торговли. Благодаря этому пользователи могут получить возможность раннего ценообразования над HMSTR, что упрощает становление основным торговым рынком для актива после его листинга на различных биржах. Торги начнутся в 10:00 UTC 20 июня.  

Hamster Kombat, увлекательная многопользовательская игра-кликер, представляет собой новое дополнение к жанру tap-to-earn в Telegram. Она быстро приобрела известность среди более чем 60 миллионов игроков, привлекая такое же внимание, как Notcoin (NOT). Она предлагает режим «Игрок против игрока» (PvP), в котором участники зарабатывают внутриигровые монеты, нажимая на экраны. Эти монеты можно конвертировать в токены HMSTR, которыми можно торговать в открытой сети (TON), что придает реальную ценность внутриигровым достижениям игроков

В игре представлены ежедневные задания, миссии и реферальная программа для увеличения потенциала заработка монет, а также повышения производительности. Интеграция Hamster Kombat с TON обеспечивает безопасные и прозрачные транзакции, повышая доверие и взаимодействие между игроками.

Премаркет Bitget — это стратегический инструмент, предназначенный для активных трейдеров и инвесторов, ищущих ранний доступ к перспективным токенам. Премаркет Bitget, запущенный в апреле 2024 года, предоставил пользователям ранний доступ к таким проектам, как EigenLayer (EIGEN), Merlin Chain (MERL), Renzo (REZ), BounceBit (BB), Meson Network (MSN), Zerolend (ZERO), Notcoin. (NOT), ZeroLayer (ZRO), ZkSync (ZKSYNC) и теперь Hamster Combat (HMSTR).

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