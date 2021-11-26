На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило 1,5 тыс. обращений

1 декабря 2021 года в эфире региональных телеканалов будет транслироваться «Прямая линия» с участием губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На сегодняшний день, количество вопросов от жителей региона, которые они бы хотели задать главе федерального субъекта, превысило 1,5 тыс. обращений. Обработкой запросов занимаются специалисты Центра управления регионом Краснодарского края.

В центре отметили, большая часть вопросов Кондратьеву поступает в социальных сетях рунета, сегодня количество таких запросов превысило 1 тыс. единиц. По многоканальной телефонной линии операторы приняли свыше 200 звонков. В центре подчеркнули, все до единого сообщения обрабатываются и не остаются безответными. Чаще всего спрашивают об интересующих их проблемах жители столицы Кубани – Краснодара, а также Сочи, Динского района, Новороссийска и Горячего Ключа.

«В последние дни поступает особенно много вопросов, которые относятся к самым различным направлениям и темам. Чаше всего, эти вопросы касаются трех категорий. Например, порядка 20% обращений, так или иначе, связаны с проблемами в жилищно-коммунальном хозяйстве. Около 15% вопросов относятся к развитию транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Третье место по популярности однозначно занимают вопросы по введению QR-кодов, а также по сопутствующим темам, связанным с пандемией коронавируса. По вопросам социального обеспечения мы принимаем около 9% звонков и сообщений граждан», – рассказал один из операторов центра Евгений Кардаильский.

За прошедшие сутки зафиксировано 60 обращений к Кондратьеву. Например, последний вопрос поступил от женщины, проживающей в станице Новощербиновской. Она обратила внимание властей на то, что детям в станице негде гулять. В связи с этим женщина попросила построить спортивный стадион и парк отдыха. Об этом рассказала Наталья Фатеева, специалист по взаимодействию с соцсетями Центра управления регионом Краснодарского края.

Источник фото: kuban.aif.ru