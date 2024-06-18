На смену льготной ипотеке с господдержкой придут адресные программы

В начале июля льготная ипотека с государственной поддержкой заканчивает свое действие. Эксперты портала для поиска недвижимости «Акварто» вместе с коллегами из Москвы и Екатеринбурга рассказали, что придет ей на смену, какие программы продолжат работать и что будет дальше с рынком недвижимости.

Ипотека с господдержкой исчерпала себя

Льготную программу запустили в 2020 году во время пандемии, чтобы повысить доступность жилья. Но со временем она перестала выполнять свою основную задачу и привела к сильному росту цен, перегретости рынка и закредитованности россиян. Программу несколько раз продлевали, периодически ужесточали условия ее получения. В начале этого года Центробанк принял решение, что пришло время сворачивать льготную ипотеку.

Что придет на смену ипотеке с господдержкой?

Сейчас на рынке активно обсуждают введение адресных ипотечных программ вместо массовой льготной ипотеки с государственной поддержкой. По словам экспертов по недвижимости, более узкие адресные программы сейчас очень полезны рынку. Последние несколько лет ипотеку под 8% чаще всего использовали для быстрой перепродажи, проще говоря, для спекуляций, а не для улучшения жилищных условий. А сейчас квартиры будут доходить до конечного потребителя.

«Льготная ипотека должна быть более адресная, более сдержанная. Ее не должны так легко получать. Отмена массовой льготной ипотеки должна сделать рынок более экологичным», – отмечает генеральный директор агентства недвижимости Stellar в Екатеринбурге Иван Панов.

Ипотека для бюджетников. В нашей стране могут появиться программы для специалистов бюджетной сферы. Например, для учителей планируется выдавать ипотеку под 2%, при этом максимальный срок кредита может быть не больше 30 лет. Кроме того, обсуждаются жилищные кредиты для врачей, участников СВО, работников ОПК. Размеры ставок для них будут ограничены в рамках 2-5%. Под небольшой процент можно будет построить дом, купить квартиру в строящемся доме, а также приобрести вторичку в тех населенных пунктах, где нет нового строительства.

Ипотека для выпускников. В некоторых частях страны, например, в Ростовской и Волгоградской областях, начал работать пилотный проект ипотеки для отличников. Возможно, в ближайшее время этот опыт перейдет на всю страну. Подобный жилищный кредит могут оформить выпускники вузов определенных специальностей. Главное условие – красный диплом, полученный с 2021 года. Для отличников доступна ипотека под 1% и сроком на 10 лет.

Реновационное жилье в ипотеку. В Москве сейчас активно идет обновление жилищного фонда: старые дома заменяют на новые. Приобретение такой недвижимости также возможно в ипотеку. Вероятно, из-за того, что застройщики еще больше сейчас заинтересуются этим рынком, для покупателей появятся более приятные условия по ипотеке.

«Не знаю, как в регионах, но в Москве бытует такое мнение, что многие застройщики, особенно большие, будут работать сейчас с бюджетом. Они будут заменять старый фонд столицы на новый, реновационный. Как-то будут встраивать в такие госпрограммы, продавать жилье», – отмечает эксперт по недвижимости из Москвы Наталья Фадеева.