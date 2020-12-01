На строительство школ и детсадов власти Кубани выделят 4,7 млрд рублей – Кондратьев

В ближайшие три года в Краснодарском крае будет построено четыре крупных объекта социальной инфраструктуры – два общеобразовательных заведения и два детских сада. Об этом во вторник, 1 декабря сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, власти Кубани решают задачу по ликвидации нехватки мест в школах и детсадах региона не только с помощью краевых инициатив, но и в рамках федеральных проектов – профильных национальных программ.

«В рамках масштабной национальной программы “Жилье и городская среда” до 2024 года на строительство социальных объектов мы предусмотрели средства в объеме 4,7 миллиарда рублей. Из них более 2,6 миллиарда (рублей, прим.) – средства краевого бюджета. Деньги будут освоены для строительства двух больших детских садов и двух школ в Сочи и Краснодаре. В этих населенных пунктах вопрос с нехваткой мест для малышей и школьников стоит особенно остро», – рассказал губернатор.

Он уточнил, к 2024 году в Краснодаре построят детский сад на 300 мест и школу на 1,55 тыс. мест. До 2023 года в Сочи будет завершено строительство детсада на 300 мест и школы на 1,1 тыс. мест. Кондратьев напомнил, на сегодняшний день, в рамках национальных и региональных программ, на Кубани одновременно осуществляется строительство 26 школ. За период с 2015 по 2020 год в регионе будет построено 50 общеобразовательных заведений. В планах краевой администрации – строительство не менее 10 школ ежегодно, подчеркнул губернатор.