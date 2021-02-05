На тамбовские крыши может вернуться шифер. Незаслуженно забытый, считают спикеры «Хризотиловой ассоциации», которые приехали в регион, чтобы развеять мифы о строительных материалах из асбеста.

В торгово-промышленной палате Тамбовской области производители представили специалистам Фонда капитального ремонта, Долгового центра и строителям современные хризотилцементные материалы. Это крашеный кровельный шифер и фасадная плитка, которые имеют ряд преимуществ перед металлочерепицей или профлистом и керамогранитом. Последние стоят в два-три раза дороже.

Наряду с доступностью, современный шифер не горит и не нагревается как металл, поглощает шум, долговечен и безопасен для здоровья. А плитка из шифера в два раза легче керамогранита и сохраняет цвет в течение 10-12 лет.

«Архангельская область применяет только шифер при проведении капитальных ремонтов. Самарская область в прошлом году полностью отказалась от применения металла, для того чтобы использовать шифер при проведении капитального ремонта, в Оренбургской области» — отметил Владимир Углёв, технический руководитель «Хризотиловой ассоциации».