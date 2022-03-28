На видеоконференции в рамках Всемирного дня борьбы с ТБ 2022 выступила Пэн Лиюань

В четверг Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина и Посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам туберкулеза (ТБ) и ВИЧ/СПИДa, приняла участие в видеоконференции, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом 2022 года.

«За последние годы, благодаря упорной работе ВОЗ и совместным усилиям международного сообщества, мир добился заметного прогресса в борьбе с туберкулезом», — заявила г-жа Пэн.

В частности, она сказала: «Китайское правительство очень серьезно относится к профилактике и лечению туберкулеза и включило это направление в национальную стратегию ‘Здоровый Китай’. Созданы специальные фонды; пациентам бесплатно предоставляются лекарства от туберкулеза; принимаются дополнительные меры по внедрению новых диагностических технологий и лекарственных препаратов. В результате доля пациентов, полностью излечившихся от туберкулеза, поддерживается на уровне выше 90%».

Пэн Лиюань отметила, что китайское правительство и общество предоставляют больным туберкулезом все необходимое лечение и уход даже в условиях пандемии.

Она также поделилась своим опытом участия в организации профилактики и борьбы с туберкулезом в Китае, так как за последние годы посетила множество медицинских учреждений, школ и общин.

«В Китае более миллиона добровольцев работают как над повышением осведомленности населения в вопросах профилактики и лечения туберкулеза, так и над оказанием помощи и поддержки пациентам, больным туберкулезом», — рассказала Пэн Лиюань.

24 марта отмечается 27-й Всемирный день борьбы с туберкулезом. Туберкулез — одно из старейших известных инфекционных заболеваний. Люди во всем мире страдают от него на протяжении многих столетий. Тем не менее, несмотря на растущую осведомленность населения и более твердую решимость искоренить эту болезнь, она по-прежнему широко распространена.