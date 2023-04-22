На всероссийской олимпиаде по физике более 70 дипломов завоевали столичные школьники

Общество
22 апреля 2023

Выступление учащихся московских школ на Всероссийской олимпиаде по физике закончилось полным успехом – дипломы победителей завоевали 11 школьников, еще 60 стали призерами этого престижного форума, сообщает Независимая газета.

Большая часть победителей выступали на олимпиаде в качестве представителей столичных проектов «Математическая вертикаль» и «Инженерный класс в московской школе». Важным стимулом для желающих участвовать в олимпиаде является получаемое вместе с дипломами призёров право зачисления без экзаменов на профильные факультеты в любой вуз Российской Федерации.

В нынешней олимпиаде, в программе которой были различные теоретические и практические задания, участвовали 380 школьников.

Нынешняя олимпиада только что завершилась, а уже 27 и 28 апреля стартует пригласительный этап следующей олимпиады по физике, в котором могут принять участие ученики 6-10 классов. Завершение данного этапа запланировано на 26 мая.

С расписанием пригласительных этапов соревнований по другим предметам можно ознакомиться на сайте всош.цпм.рф.

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