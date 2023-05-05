На выставке «Нефтегаз-2023» о запуске новых бизнес-направлений объявил Isource

Isource объявил о запуске новых бизнес-направлений на выставке «Нефтегаз-2023». Решения Isource Consulting и модернизация АСУ ТП платформа представила в рамках отдельной секции «Isource. Комплексные цифровые решения для снабжения промышленности».

Isource подписал несколько партнерских соглашений с отечественными и зарубежными компаниями, помимо презентации бизнес-решений. Договор о сотрудничестве из числа российских компаний заключили крупные поставщики ТЭК – ЛАБ СП, «Метран проект», DoorHan, «Газпромнефть-МНПЗ», Группа ГМС и другие. С крупнейшими китайскими и индийскими производителями комплектующих, оборудования и материалов – компаниями APAR Industries, Hongkong Hong Cheng Industrial Co, Harbin Luokedaisi Mechanical Equipment – оформлены три партнерских соглашения.

При содействии представителей китайских компаний Isource организовал на международной выставке круглый стол «Снабжение без границ: как наладить поставки с новых рынков». Свое мнение по поводу ряда вопросов – новых стандартов качества поставщиков, особенностях выбора партнеров на новых рынках, сотрудничества с производителями из Китая для снабжения проектов ТЭК – смогли выразить эксперты.

В российской столице выставка «Нефтегаз-2023» и Национальный Нефтегазовый форум прошли с 24 по 27 апреля 2023 года. Многие отечественные компании и большое количество зарубежных – более 500, немало среди которых оказалось крупнейших производителей оборудования и поставщиков из Китая, Индии, Ирана и других стран – стали участниками этих событий. Активность, демонстрируемая ими на мероприятиях, показывает их готовность начать работать на российском рынке. Посетили выставку и форум представители Министерства энергетики РФ, компании Газпром нефть, ИНТИ, Сколково, Сибур, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Ростелеком, Северсталь и другие.