Набор на программу акселерации открыт Евразийским центром инноваций и ИВФ РТ

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан и Евразийский центр инноваций открыли набор на акселерационную программу стартапов ранних стадий. Участники получат менторскую и экспертную поддержку, а также до 15 млн рублей на развитие бизнеса и усиление позиции на рынке. Заявки принимаются до 31 января 2023 года на сайте акселератора и через телеграм-бота.

К участию в программе приглашаются российские стартапы в сферах IT и IoT с высокой степенью готовности продукта к выходу на рынок: проекты с MVP, первыми продажами, устоявшейся бизнес-моделью и потенциалом масштабирования (стартапы на стадии идеи в акселерационную программу не пройдут).

15 финалистов определят на Российском венчурном форуме. В рамках интенсивной десятинедельной программы они пройдут глубинную диагностику своих проектов, вместе с экспертами и менторами проработают дорожную карту выхода и масштабирования на российском рынке и оценят потенциал экспорта на рынках страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Индии, а также подготовятся к следующему раунду инвестиций.

По итогам акселерации команды презентуют свои результаты на DemoDay и получат инвестиции до 15 млн рублей от акселератора и партнеров программы.

«Сегодня импортонезависимость в сфере высоких технологий — один из ключевых векторов развития России. Госкомпании и корпорации нуждаются в отечественных решениях. А это означает, что у молодых проектов появился реальный шанс проявить себя. Мы, Инвестиционно-венчурный фонд РТ, готовы их поддержать и создаем для этого множество инициатив. Одна из них — проводимая нами акселерационная программа. Это тот канал связи, через который можно не только рассказать о себе, но и получить менторскую и финансовую помощь», — отметил директор ИВФ РТ Айнур Айдельдинов.

Об организаторах:

Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан создан в 2004 году в целях развития инновационной деятельности в Республике Татарстан. Миссия Фонда – повышение инновационного потенциала Республики Татарстан, развитие наукоемких производств и внедрение новых прогрессивных технологий, формирование новых для республики подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка инноваций, создание условий для увеличения числа предприятий венчурного капитала, совершенствование системы поддержки наукоемкого малого и среднего бизнеса. Подробная информация http://ivf.tatarstan.ru/

Евразийский центр инноваций создан для активного взаимодействия внутри инновационной экосистемы стран ЕАЭС. Оказывает услуги по привлечению инвестиций для стартапов, проводит программы корпоративных инноваций и акселерации. Деятельность Центра сфокусирована на активной работе со стартапами, корпоративными клиентами, вузами и инновационной инфраструктурой.