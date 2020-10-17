Начало в столице проекта «Кибер-Осень 2020» прокомментировал Александр Добряков

Москва
18 октября 2020

В рамках участия в начавшемся в Москве проекте «Кибер-Осень 2020» представители ведущих IT-компаний расскажут школьникам о том, как можно стать носителями современных IT-компетенций. Его реализация осуществляется дистанционно по причине сохранения угрозы со стороны коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился заместитель директора центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков, в четверг, 8 октября выступавший на селекторном совещании столичного Департамента образования и науки.

По словам Александра Добрякова, в этом году было принято решение объединить киберспортивные турниры, которые проводит центр «Патриот.Спорт», в Московскую киберспортивную школьную лигу. Проведение ближайшего турнира намечено на 14 октября, а финальный турнир ориентировочно должен пройти в августе-сентябре следующего года.

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