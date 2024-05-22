Найден новый способ превратить текст в таблицу в «Р7-Офис»

Стало известно, как в текстовом редакторе «Р7-Офис» превратить текст в таблицу.

Для преобразования текста в таблицу нужно сначала выделить текст. Затем в верхней панели инструментов открыть вкладку «Вставка», нажать кнопку «Таблица», в выпадающем меню выбрать пункт «Преобразовать текст в таблицу».

В открывшемся диалоговом окне программа сама подскажет количество столбцов и строк будущей таблицы и какой разделитель текста будет использоваться.

Также в этом окне можно задать ширину столбцов. Затем надо нажать «ОК» и текст превратится в таблицу.

В данном примере использован текст, но данная функция текстового редактора «Р7-Офис» будет полезна и для трансформации в таблицу числовых данных в текстовом документе.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.