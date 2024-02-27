Найден новый способ присвоить ячейке список значений в таблице «Р7-Офис»

Найден алгоритм, с помощью которого в табличном редакторе «Р7-Офис» можно задавать ограниченный список значений отдельным ячейкам, а также столбцам и строкам.

Если предположить, что в открытом для совместного пользования документе пользователи должны отчитаться о выполнении задач, чтобы было понятно — задача выполнена, не выполнена или отложена. Что должен сделать автор документа в «Р7-Офис», чтобы видеть только три статуса задач?

Надо в таблице «Р7-Офис» присвоить ячейкам список значений, которые можно использовать. Для этого необходимо выделить ячейку или группу ячеек, в которых варианты заполнения будут ограничены списком. Затем в верхней панели открыть вкладку «Данные» и нажать на кнопку «Проверка данных».

В открывшемся окне в поле «Разрешить» выбрать функцию «Список». Далее в поле «Источник» надо через запятую вписать варианты для заполнения ячейки. Вариантов может быть любое количество, как текстовых, так и цифровых, в зависимости от задач. Например, «Да», «Нет», «Отложено». Далее надо нажать на кнопку «ОК». В таблице рядом с ячейкой появится кнопка со стрелкой направленной вниз. При нажатии на нее откроется список значений для заполнения. Заполнить ячейку другой информацией, которой нет в списке значений, не получится.

«Р7-Офис» — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для бизнеса и индивидуальных пользователей. Является единым офисным решением для создании комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной, версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» офлайн и онлайн.