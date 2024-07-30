Найден новый способ создать шаблон в редакторе презентаций в «Р7-Офис»

В «Р7-Офис» можно создавать шаблоны для презентаций, которые можно редактировать. Это пригодится пользователям, которые создают отчеты в формате презентаций.

Чтобы создать шаблон для презентации, необходимо достаточно открыть презентацию, которую вы хотите сделать шаблоном, а затем в верхней панели инструментов открыть вкладку «Файл» и нажать на «Сохранить копию как» и выбрать тип файла *.potx. Это расширение файла — для шаблонов презентаций.

Для создания презентации на основе шаблона необходимо открыть шаблон презентации в формате .potx. После наполнения шаблона новыми данными презентацию надо сохранить по следующему алгоритму: в верхней панели инструментов открыть вкладку «Файл», нажать на «Сохранить копию как» и выбрать тип файла *.pptx — стандартное расширение для файлов презентаций. Для редактирования шаблона необходимо открыть созданный шаблон презентации в формате .potx, отредактировать и сохранить изменения.

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».