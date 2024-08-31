Найден новый способ узнать есть ли та или иная формула в редакторе таблиц «Р7-Офис» 

Стало известно, где посмотреть в редакторе таблиц «Р7-Офис» все доступные формулы автоматического расчета.

Чтобы узнать, есть ли та или иная функция в редакторе таблиц, следует в верхней панели инструментов открыть вкладку «Главная» и нажать на стрелку рядом с кнопкой «Вставить функцию».

В открывшемся окне можно воспользоваться поиском по названию функции или в окне «Выберите группу функций» можно просмотреть каталог функций, распределенных по типам: «Текст и данные», «Статистические», «Финансовые», «Дата и время», «Инженерные», «Базы данных», «Финансовые», «Поиск и ссылки», «Математические», «Информационные», «Логические». Возможности работы с функциями доступны и на вкладке «Формула» на верхней панели инструментов.

«Р7-Офис» — офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации для работы и учебы. Является единым офисным решением для создания комплексного рабочего места. Подходит для задач любого типа — от работы с документами и организации электронного документооборота до управления проектами и создания корпоративной соцсети.

В состав «Р7-Офис» входят редакторы текстов, таблиц, презентаций, схем, почта, мессенджер, видеоконференцсвязь, облачное хранилище и другие. Доступен в облачной, серверной, локальной версиях и мобильных приложениях для iOS, Android, а также для ОС «Аврора» и ОС «РОСА».