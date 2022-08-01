Направления работы в миграционной сфере рассмотрены в Калужской области на совещании у губернатора

Губернатор Владислав Шапша провёл совещание по вопросам реализации миграционной политики на территории области.

В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев, руководители силовых ведомств, профильных министерств и органов местного самоуправления.

Предваряя совещание, губернатор отметил, что в области ведется системная работа по решению проблемных вопросов в миграционной сфере. В частности, 22 мая этого года вступил в силу запрет на прием иностранцев на работу в таких сферах, как розничная торговля, пассажирские перевозки, общепит.

«Усилен контроль за выявлением фиктивных браков. Дополнительную проверку пройдут все районные ЗАГСы: в них будут выявлять признаки заключенных фиктивных браков. Ужесточилась судебная практика в отношении собственников квартир, регистрирующих на своей площади иностранных граждан. Все это направлено на то, чтобы легализовать труд иностранных граждан, вывести его из теневой занятости, сделать эту сферу прозрачной и понятной для всех нас. Помимо превентивных мер, мы занимаемся социальной адаптацией мигрантов. Проводим эту работу в школах, есть хороший опыт», – сказал Владислав Шапша.

По данным начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Елены Аксёновой, для осуществления контроля за иностранными гражданами ведомством на постоянной основе осуществляются проверки адресов их пребывания и проживания. На территории региона учтено порядка 50 тысяч иностранных граждан. Наибольшее их количество находится в Калуге, Обнинске, Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах.

За первое полугодие этого года органами МВД после установления фактов фиктивной регистрации с учёта сняты 1514 человек. По итогам первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022» пресечено 332 административных правонарушения в сфере миграции.

Елена Аксёнова сообщила, что совместно с органами ЗАГС ведётся проверка документов, в том числе для получения гражданства Российской Федерации через институт бракосочетания и установления отцовства. Одновременно с этим приняты и меры прокурорского реагирования по недопущению регистрации фиктивных браков и отцовства.

Кроме этого, совместно с прокуратурой области разработан механизм принятия решений о не разрешении въезда иностранных граждан, осужденных на территории Калужской области за совершение преступлений и имеющих наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

По оценке губернатора, принятые меры дали определенный результат. В частности, по данным статистики, за шесть месяцев 2022 года в регионе более чем в два раза сократилось число граждан из Таджикистана, получивших гражданство России. За этот же период уменьшилось количество выданных патентов на осуществление трудовой деятельности. «Надо продолжать работать в этом направлении», – сказал глава региона. – Выдача патентов должна исходить из реальных потребностей».

Однако, по словам губернатора, экономика не должна страдать из-за нехватки рабочей силы, регион в первую очередь должен учитывать реальную потребность в рабочих кадрах в основных сегментах экономики. «Под эгидой минэка области сделайте обобщенный анализ того, сколько и где у нас людей работает, и сколько нам нужно специалистов. От этого будет зависеть, как мы организуем работу нашего миграционного центра. И сколько разрешений будем выдавать на следующий год», – поручил Владислав Шапша.

Ещё одно важное направление работы в миграционной сфере, которое было рассмотрено на совещании, – интеграция иностранных граждан в российское общество. Речь, прежде всего, шла о социокультурной и языковой адаптации детей мигрантов.

По информации Министерства образования и науки Калужской области, в феврале этого года приказом Министерства образования и науки области утверждён комплексный план мероприятий по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов. В предстоящем учебном году в образовательных учреждениях, где доля детей иностранных граждан превышает 10%, планируется проводить адаптационную школу выходного дня. В рамках этой работы в мероприятиях также будут принимать участие родители школьников.

Учитывая, что основная концентрация иностранных граждан фиксируется на территории Обнинска, Боровского, Жуковского и Малоярославецкого районов, главы данных муниципалитетов сообщили о мероприятиях, которые позволили не допустить дестабилизации социально-экономической обстановки.

Подводя итог совещания, Владислав Шапша рекомендовал УМВД по Калужской области продолжить рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконной миграции и депортации иностранных граждан. А также поручил профильным министерствам в недельный срок разработать предложения по работе биржи труда с мигрантами и по реорганизации работы миграционного центра с акцентом на взаимодействие с работодателями.