Наращивание импульса для стимулирования цифровой и интеллектуальной трансформации

Во-второй день выставки MWC Shanghai 2023, проходящей в Шанхае, президент подразделения глобального маркетинга и комплексных решений компании Huawei Лю Кан (Liu Kang) представил концепцию «Наращивание инновационного импульса для стимулирования цифровой и интеллектуальной трансформации».

«В телекоммуникационной отрасли операторы связи всегда являлись лидерами и проводниками цифровой трансформации. Операторы не только непрерывно оптимизировали и наращивали свои собственные инновационные возможности в процессе цифровой трансформации, но и обеспечивали возможность цифровой модернизации в тысячах отраслей, что позволило накопить огромный инновационный потенциал», — заявил Лю Кан.

Огромный инновационный импульс уже создан для операторов связи для обеспечения цифровой трансформации

Во-первых, операторы перешли от предоставления простых голосовых услуг потребителям к повсеместному использованию гигабитных технологий и реализации интеллектуального взаимодействия. Передовая сетевая инфраструктура является основой для внедрения потребительских цифровых бизнес-услуг.

Во-вторых, в промышленности предприятия переходят к цифровому производству, начиная с цифровизации офисных помещений и заканчивая маркетингом и цифровизацией обслуживания клиентов. Ключевые сценарии производства, такие как дистанционное управление, автоматизированные транспортные средства и ПЛК, полностью стимулируются, что значительно повышает производственную эффективность предприятия.

Лю Кан отметил, что эти достижения неразрывно связаны с переизбытком возможностей, накопленных в ходе цифровой трансформации операторов.

Новая волна цифровой трансформации превращает инновационный импульс в рост

Чтобы справиться с новой волной цифрового интеллекта, в компании Huawei считают, что необходимо работать с операторами связи над созданием трех новых возможностей цифровой трансформации.

Первой из них является уровень инфраструктуры, который преобразует сотрудничество в области ИКТ в возможность беспрепятственной интеграции стратегических ресурсов. Лю Кан отметил: «Одним из наиболее интуитивно понятных объяснений является то, что соединения переходят от восходящей линии связи 100 Мбит/с, нисходящей линии связи (Гбит/с) и облачных возможностей к новым соединениям с типичными характеристиками, такими как восходящая линия связи (Гбит/с), нисходящая линия связи 10 Гбит/с и эндогенный интеллект. Исходя из этого, формируется сочетание сетей и вычислений, появляются требования к синергии облака-сети, облачным граничным вычислениям и синергии облака-устройства».

Вторая возможность заключается в операционном уровне, который преобразует массивные данные в способность оперативно справляться со сложными сценариями. Агрегирование данных и агрегирование данных с интеллектуальной поддержкой еще больше ускоряют передачу данных в производственной и жизненной деятельности людей, обеспечивая интеллектуальные операции на протяжении всего процесса и бизнеса и напрямую удваивая опыт и эффективность. Кроме того, стоит принять во внимание постоянные инновации модели.

Третья возможность — уровень цифрового обслуживания, который превращает выгодные услуги в способность быстро стимулировать инновации. Благодаря цифровой трансформации операторы могут в полной мере использовать преимущества SIM-карты — естественной точки входа и предоставлять более инновационные цифровые услуги.

Заглядывая в будущее, Лю Кан отметил: «Грядет новая волна интеллектуальной цифровой эры. Компания Huawei продолжит сотрудничество с отраслью в целях непрерывного содействия цифровой трансформации и ускорения процесса преобразования инновационного потенциала в импульс развития отрасли».

Выставка MWC Shanghai 2023 пройдет с 28 по 30 июня в Шанхае, Китай. Компания Huawei представит свои продукты и решения на стендах E10 и E50 в зале N1 Шанхайского нового международного выставочного центра (SNIEC). При участии международных операторов связи, отраслевых специалистов и лидеров общественного мнения на выставке будут обсуждаться такие темы, как ускорение расцвета 5G, приближение эпохи 5.5G и интеллектуальная цифровая трансформация. Технология 5.5G создает новую ценность для бизнеса в таких областях, как установление связей между людьми, Интернет вещей (IoT) и Интернет транспортных средств (IoV), поддерживая огромное количество отраслей на пути продвижения к интеллектуальному миру.