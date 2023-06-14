Настоящее лето начинается здесь

Этим летом в сказочном Шерегеше состоится тринадцатый экокультурный международный фестиваль ВОТЭТНО!. Фестиваль для тех, кто стремится к свободе и обмену позитивной энергией!
Место встречи: в 2023 году с 21 по 23 июля в секторе “Е”, пос. Шерегеш.
ВОТЭТНО! — место притяжения талантливых людей! Гостей фестиваля будут радовать и удивлять этно-музыкой представители международной и отечественной сцены:
● Электронщик Марат Татурас — Уфа;
● Группа «Рунара» — Барнаул;
● Исполнительница Наста — Москва;
● Музыкальный коллектив «Белуха Джем» — Горный Алтай и другие!
У подножия величественных гор, в окружении тайги и душевной музыки развернется полюбившаяся ярмарка-выставка народных промыслов и ремёсел, где мастера всем желающим откроют свои секреты.
Летний Шерегеш — особенное место силы. Как и активности Сектора Е, которые сможет попробовать каждый гость нашего фестиваля. Вы зарядитесь энергией от питомцев “Хаски-парка”, на конной прогулке насладитесь сказочными видами Горной Шории, попытаете удачу в горной рыбалке и научитесь покорять горные трассы на квадроциклах! Любители спокойного медитативного отдыха смогут неспешно прокатиться на канатной дороге, любуясь горными пейзажами. и выпить чашечку чая на самой вершине горы Зеленая.
Помимо всех впечатлений, вас ждут гастрономические путешествия. На секторе “Е” с любовью и с душой для вас будут готовить:
● кафе быстрого питания “Пряник и драник”
● кофейня “Сладкоешка”
● кафе европейской кухни “Небо”
● бар “Бакарди”
● фудтрак “Streetfood”
Кому придётся по душе фестиваль ВОТЭТНО!? Активным, инициативным и позитивно-настроенным людям всех возрастов! Тем, кто предпочитает отдых на природе с друзьями или в кругу семьи. Если вы открыты к экспериментам: приезжайте в Шерегеш примерять уникальные исторические наряды, танцевать под открытым небом под этнические мотивы, знакомиться с новыми оздоровительными практиками.
«ВОТЭТНО! — не просто фестиваль на природе, а важная часть яркой жизни каждого счастливого человека», — уверен основатель и продюсер ВОТЭТНО! Юрий Романов.
Фестиваль — место, где образование и культура соединяются в одно с драйвом и весельем. Цель организаторов — наладить связь традиций прошлого и настоящего нашей Родины. Это про объединение творческих, деятельных и свободных людей в одну большую семью!
За долгие 12 лет ВОТЭТНО! разворачивался на Алтае, в Горной Шории, в Новосибирске, и даже состоялся в Тайланде на острове Панган. Фестиваль завоевал сердца более 15 000 людей по всему миру!
Летний фестиваль — это основа одноимённого экокультурного проекта ВОТЭТНО!. Проект включает в себя фестиваль, благотворительный фонд ВОТЭТНО!, а также команду профессиональной поддержки патриотических и культурно-просветительских проектов.
ВОТЭТНО! — для людей готовых к сотворчеству, созиданию и развитию своего внутреннего мира. Именно с ними и именно в Шерегеше начинается настоящее лето со вкусом неподдельного счастья и яркого солнца.
Зовите всех прекрасных и позитивных людей! Встречаемся на главной летней тусовке!
КОГДА: 21 — 23 июля 2023 г.
ГДЕ: пгт Шерегеш, Сектор “Е”
ВХОД: бесплатно (платно отдельные активности на площадках фестиваля)
С КЕМ:
• одному — отличный повод завести новые знакомства!
• с друзьями, коллегами — вместе веселее!
• с любимыми — что может быть романтичнее ВОТЭТНО в летнем Шерегеше!
• с семьей и детьми — очень ценно прожить ВОТЭТНО! вместе!
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