Настоящее лето начинается здесь

Этим летом в сказочном Шерегеше состоится тринадцатый экокультурный международный фестиваль ВОТЭТНО!. Фестиваль для тех, кто стремится к свободе и обмену позитивной энергией!

Место встречи: в 2023 году с 21 по 23 июля в секторе “Е”, пос. Шерегеш.

ВОТЭТНО! — место притяжения талантливых людей! Гостей фестиваля будут радовать и удивлять этно-музыкой представители международной и отечественной сцены:

● Электронщик Марат Татурас — Уфа;

● Группа «Рунара» — Барнаул;

● Исполнительница Наста — Москва;

● Музыкальный коллектив «Белуха Джем» — Горный Алтай и другие!

У подножия величественных гор, в окружении тайги и душевной музыки развернется полюбившаяся ярмарка-выставка народных промыслов и ремёсел, где мастера всем желающим откроют свои секреты.

Летний Шерегеш — особенное место силы. Как и активности Сектора Е, которые сможет попробовать каждый гость нашего фестиваля. Вы зарядитесь энергией от питомцев “Хаски-парка”, на конной прогулке насладитесь сказочными видами Горной Шории, попытаете удачу в горной рыбалке и научитесь покорять горные трассы на квадроциклах! Любители спокойного медитативного отдыха смогут неспешно прокатиться на канатной дороге, любуясь горными пейзажами. и выпить чашечку чая на самой вершине горы Зеленая.

Помимо всех впечатлений, вас ждут гастрономические путешествия. На секторе “Е” с любовью и с душой для вас будут готовить:

● кафе быстрого питания “Пряник и драник”

● кофейня “Сладкоешка”

● кафе европейской кухни “Небо”

● бар “Бакарди”

● фудтрак “Streetfood”

Кому придётся по душе фестиваль ВОТЭТНО!? Активным, инициативным и позитивно-настроенным людям всех возрастов! Тем, кто предпочитает отдых на природе с друзьями или в кругу семьи. Если вы открыты к экспериментам: приезжайте в Шерегеш примерять уникальные исторические наряды, танцевать под открытым небом под этнические мотивы, знакомиться с новыми оздоровительными практиками.

«ВОТЭТНО! — не просто фестиваль на природе, а важная часть яркой жизни каждого счастливого человека», — уверен основатель и продюсер ВОТЭТНО! Юрий Романов.

Фестиваль — место, где образование и культура соединяются в одно с драйвом и весельем. Цель организаторов — наладить связь традиций прошлого и настоящего нашей Родины. Это про объединение творческих, деятельных и свободных людей в одну большую семью!

За долгие 12 лет ВОТЭТНО! разворачивался на Алтае, в Горной Шории, в Новосибирске, и даже состоялся в Тайланде на острове Панган. Фестиваль завоевал сердца более 15 000 людей по всему миру!

Летний фестиваль — это основа одноимённого экокультурного проекта ВОТЭТНО!. Проект включает в себя фестиваль, благотворительный фонд ВОТЭТНО!, а также команду профессиональной поддержки патриотических и культурно-просветительских проектов.

ВОТЭТНО! — для людей готовых к сотворчеству, созиданию и развитию своего внутреннего мира. Именно с ними и именно в Шерегеше начинается настоящее лето со вкусом неподдельного счастья и яркого солнца.

Зовите всех прекрасных и позитивных людей! Встречаемся на главной летней тусовке!

КОГДА: 21 — 23 июля 2023 г.

ГДЕ: пгт Шерегеш, Сектор “Е”

ВХОД: бесплатно (платно отдельные активности на площадках фестиваля)

С КЕМ:

• одному — отличный повод завести новые знакомства!

• с друзьями, коллегами — вместе веселее!

• с любимыми — что может быть романтичнее ВОТЭТНО в летнем Шерегеше!

• с семьей и детьми — очень ценно прожить ВОТЭТНО! вместе!

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