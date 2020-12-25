Наталья Сергунина поздравила победителей конкурса «Доброволец Москвы-2020»

В шестой раз конкурс «Доброволец Москвы» назвал лучших волонтеров и команды, внесшие наибольший вклад в дело помощи людям. Впервые церемония награждения прошла в онлайн-формате, призовые места получили 20 участников и волонтерских коллективов, 81 человек получили спец-награды в номинации «Спасибо». «Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве», — отметила заммэра столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что волонтеров теперь в столице свыше 100 тысяч, и они продолжают активно помогать в больницах, доставляют необходимое на дом пожилым и нуждающимся в поддержке людям, при их участии проводятся общественно-значимые акции, проведены мероприятия в честь 75-летия Победы. Вице-мэр поблагодарила каждого, кто принимает участие в добровольческом движении. Лауреаты конкурса получат поддержку города в реализации своих проектов. Полный список номинантов и победителей — на официальном сайте Мэра Москвы.