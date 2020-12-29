Наталья Сергунина рассказала о лидерстве столицы в международном конкурсе «Город, где хочется жить»

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, Международная ассамблея столиц и крупных городов назвала столицу России одним из лидеров в СНГ и Евразийском экономическом союзе по качеству электронных сервисов. Сразу несколько проектов Москвы названы лучшими инициативами в сфере модернизации городской среды. Дипломами конкурса «Город, где хочется жить», награждено сразу несколько цифровых проектов: мобильное приложение «Моя Москва», Московская электронная школа, mos.ru, «Активный гражданин», «Наш город», городской инвестиционный портал. Все эти сервисы отвечают большинству требований горожан: они информативны, на них можно получить множество услуг, предложить идеи по улучшению жизни в городе и принять участие в различных общественных акциях и социальной жизни столицы. «Мы понимаем, что качество городской среды и цифровой инфраструктуры должно быть конкурентным на мировом уровне. Для этого нужен комплексный подход», — прокомментировала результаты конкурса Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.