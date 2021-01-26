Наталья Сергунина рассказала об увеличении числа банков-партнеров московской программы льготного кредитования бизнеса до 14

В декабре в Москве было принято решение продлить действие программы субсидирования ставок по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) до 1 июля. Как рассказала вице-мэр мегаполиса Наталья Сергунина, на днях правительство подписало соглашения о сотрудничестве с АО «СМП Банк», ПАО «АК Барс» Банк» и ПАО «СДМ-Банк». Благодаря этому, количество банков-партнеров программы увеличилось до 14. Такую информацию приводит АГН «Москва».

Как напомнила Наталья Сергунина, представители бизнеса могут подать заявку на льготный кредит в каждом из 14 банков-партнеров программы. Также им доступен запрос на снижение ставки по уже действующим финансовым обязательствам. В ходе минувшего года более 11000 субъектов МСП получили льготные займы суммарно на 92 миллиарда рублей. В ближайшие месяцы предприниматели получат в совокупности еще 33 миллиарда рублей по уже одобренным заявкам.