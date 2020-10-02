Наталья Сергунина сообщила о награде Всемирной организации умных устойчивых городов (WeGO)

Официальное мобильное приложение портала mos.ru получило высокую оценку международных экспертов. Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, на Всемирном конкурсе умных устойчивых городов WeGO в номинации «Эффективность правительства» ему вручена серебряная награда. «Мы рады, что международные эксперты высоко оценили нашу работу», — сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Приложение «Моя Москва» многофункционально, обладает множеством полезных и удобных сервисов, пользоваться им несложно, поэтому москвичи высоко оценили его возможности. Менее чем за два года работы приложение скачали 1,7 миллиона раз, количество электронных услуг, которые москвичи получили с его помощью, уже превысило три миллиона. С его помощью можно оплатить счета, записаться на прием к врачу, подать заявление на прием в детсад, школу, кружки и секции, узнать новости столицы, отследить успеваемость детей и многое другое.