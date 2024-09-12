Наталья Брестовицкая о том, как коронавирус влияет на психику и как с этим справиться

Некоторые заболевшие коронавирусом люди испытывают чрезмерный стресс и тревогу, так как коронавирус негативно влияет на мозг и психику человека. Психотерапевт Наталья Брестовицкая рассказала, что важно максимально быстро начать психологическую реабилитацию во время коронавирусной инфекции.

По словам врача, причины повышенной тревожности не всегда можно определить обычными способами, иногда требуются инструментальные методы диагностики. Стресс во время ковида свидетельствует о специфическом тревожном профиле, склонности к навязчивым мыслям, страхе неизвестности. Возможен также недостаток каких-либо микроэлементов в организме, например, железа.

Чтобы избавиться от тревожных ощущений, психотерапевт советует переключать внимание на продуктивную деятельность. Один из самых легких вариантов – вести ежедневник. Вместе с тем Наталья Брестовицкая советует заранее научиться контролировать панику и управлять стрессом, чтобы при возникновении внезапной болезни справиться с ситуацией и не позволить наступить депрессии.

За предыдущую неделю в РФ выявили 21 324 новых случаев коронавируса – это данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заболеваемость ковидом увеличилась в 67 российских регионах, в 18 из них количество заболевших превысило средние показатели по стране.

В Роспотребнадзоре сообщили, что уровень заболевания ковидом по итогам 36-й недели года вырос еще на 20 %. Помимо роста числа госпитализаций, очень быстро увеличивается и количество пациентов, которые с целью избавиться от нарастающего чувства тревоги и депрессии, появившихся во время болезни, обращаются за помощью к психологам и психотерапевтам. Специалисты также отмечают: примерно 30% выздоровевших людей сталкиваются с более серьезными осложнениями: паркинсонизмом и повышенным риском инсульта.