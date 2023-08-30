Наталья Гордиенко представит клип на песню «На синих озёрах»

Общество
30 августа 2023

Наталья Гордиенко 4 сентября представит клип на песню «На синих озёрах», стихи к которой написал прославленный поэт Михаил Гуцериев.

Впечатляет стилистика, в которой сделано видео: с помощью трендовых монтажных переходов кадры из одной локации становятся органичным продолжением кадров из предыдущей локации.

На поиски тайного, волшебного места силы и любви отправляется группа девушек – Наталья и её лучшие подруги. Дорога ведёт путешественниц по самым живописным местам России. Девушки наслаждаются каждым мгновением волшебного путешествия. Во время привала девочки смотрят на сделанном из простыни экране кадры из своего путешествия, стреляют по мишеням из лука, гоняют на гидроциклах по озеру. Завершается клип в фантастическом месте, куда добрались-таки Наташа и её подруги. В финале Наташа делает шаг в загадочно манящую глубину.

Главной фишкой видеоряда стали эффектные драйвовые кадры, снятые со спортивного дрона, на огромной скорости облетающего девушек, демонстрирующего фантастические пейзажи.

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