Назван лидер по применению внутрикостной терапии в лечении позвоночника и суставов

Ассоциация специалистов медицины боли (АСМБ) определила лидера по применению внутрикостной терапии в России.

Им стала московская клиника «Клиника лечения позвоночника и суставов доктора Длина». По итогам первого квартала 2023 года клиника вышла на 1-е место по количеству проведенных подобных процедур в России. Как отмечают врачи клиники, применение внутрикостной терапии в рамках комплексного лечения болезней опорно-двигательного аппарата, радикально повысило лечебного эффекта, даже в тяжелых формах заболеваний, таких как : грыжи межпозвонкового диска, артрозы суставов, асептический некроз кости, тяжелые формы миофасциальных болей (боли в мышцах, фасциях) .

«Такой результат нам удалось достигнуть за счет обучения всех врачей неврологов, травматологов клиники этой методике и постоянного совершенствования техник применения, и обмену опытом с коллегами и преподавателями этой методики» — отметил руководитель клиники Сергей Длин (врач невролог, остеопат, специалист первентивной медицины) Внутрикостная терапия помогает не только избавиться от боли в позвоночнике и суставах, но и помогает устранить причину заболевания. Она запускает процессы восстановления за счет значительного улучшения внутрикостного кровотока, позволяет снять воспалительный процесс и улучшить питание хрящевой ткани суставов во всем организме. Помимо этого, данную методику полезно использовать в превентивных целях для улучшения состояния костной ткани, уменьшения проявления остеопорозных явлений. Это не только лечебная, но и серьезная anti-age процедура, которая омолаживает клетки костной ткани и замедляет процессы старения опорно-двигательной системы.

Успех в данном направлении удалось достигнуть также за счет создания авторских методик применения внутрикостной терапии. Уже более года в клинике доктора Длина используется новый метод – «Внутрикостной лазеропунктуры», который был разработан Сергеем Длином. Данный метод, помимо введения основного лекарственного препарата внутрикостно, предполагает также использование лазера, который воздействует лучом определенного спектра на костный мозг, благодаря чему стимулируются восстановительные процессы внутри клеток.

Врачи клиники также прошли обучение у автора методики и теперь пациенты клиники могут воспользоваться помощью признанных экспертов в этой области. Президент Ассоциации специалистов медицины боли (АСМБ) доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Алгологии и реабилитации ИВМ РУДН — Евгений Соков выразил благодарность коллегам из «Клиники лечения позвоночника и суставов доктора Длина» и лично Сергею Длину за большой вклад в развитие внутрикостной терапии в России. Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с коллегами клиники.