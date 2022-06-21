Названы плюсы и минусы доступного жилья в Черногории

Эксперт рынка недвижимости Черногории Алексей Швырков проанализировали предложения самых доступных объектов в стране и назвал главные плюсы и минусы таких объектов.

В июне 2022 года на рынке вторичной недвижимости Черногории продаётся 1,9 тыс. квартир. При этом в бюджете до 5 млн рублей по актуальному на начало июня курсу евро экспонируется 197 объектов.

Наиболее доступный объект оценён 1,9 млн рублей по актуальному на 7 июня 2022 года курсу евро. Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 37 кв. м. в Сутоморе. При этом расстояние до моря составляет около 700 метров.

Вторую строчку в списке самых доступных объектов недвижимости, которые сейчас выставлены на продажу в Черногории, занял лот стоимостью 1,95 млн рублей. При наличии такого объёма средств можно приобрести небольшую студию площадью 28 кв. м., которая также располагается в Сутоморе.

Замыкает ТОП-3 самых доступных объектов Черногории лот стоимостью 1,97 млн рублей. Этот бюджет позволит приобрести квартиру-студию площадью 20 кв. м. в провинции Херцег-Нови.

«На основе собственного опыта могу сказать, что риски при покупке таких дешёвых домов несут значительные риски. Это, как правило, либо строительные дефекты, либо новое строительство парков и магистралей в непосредственной близости от домов. При «хаотичном» и дешёвом строительстве клиент не застрахован вообще. И этого делать точно нельзя, какие бы обстоятельства у тебя ни были – это просто выброшенные на ветер деньги и очень временное прибежище», – отметил основатель Alexey Shvyrkov Realty Алексей Швырков.

Эксперт по рынку недвижимости Черногории отметил, что ультра-дешевые объекты абсолютно не привлекательны с точки зрения инвестиций.

«Черногория очень активно растёт и строится, и для правильного вложения надо выбирать правильные активы. Лучше всего покупать на этапе строительства и в проверенных комплексах, с европейским менеджментом и гарантированными обязательствами», – добавил он.

Спрос на вторичную недвижимость в Черногории со стороны россиян есть. Готовое жильё приобретают ради того, чтобы приехать и сразу было где жить. Еще одной причиной является необходимость получения статуса ВНЖ.

«Сегодня вторичный рынок страны предоставляет более широкий выбор объектов как по цене, так и по локации. Еще одним плюсом покупки вторички является то, что клиент может самостоятельно или с помощью агента договориться об условиях покупки и о том, как будет происходить взаиморасчёт», – резюмировал специалист по рынку недвижимости Черногории Алексей Швырков.