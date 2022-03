NCCN издала бесплатное руководство по скринингу колоректального рака на 16 языках

Национальная сеть многопрофильных онкологических учреждений США (National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) объявила о новых переводах недавно опубликованного руководства «NCCN Guidelines for Patients®: Colorectal Cancer Screening». Это бесплатное руководство, изданное на средства фонда NCCN Foundation®, предназначено для пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, и теперь доступно на следующих языках: арабский, китайский, французский, гаитянский креольский, хинди, хмонг, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, испанский, сомалийский, тагалог и вьетнамский.

«С целью повышения качества жизни всех пациентов фонд NCCN Foundation стремится развивать онкологическую помощь посредством финансирования надежных источников доказательной медицинской информации, — заявил исполнительный директор фонда NCCN Foundation Патрик Делейни (Patrick Delaney). — Переводы этого издания на различные языки помогут пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними, совместно выбирать подходящий для них способ скрининга».

В настоящее время эксперты рекомендуют начинать скрининг колоректального рака в возрасте 45 лет в группе среднего риска, а в группе повышенного риска в некоторых случаях даже раньше. Доступ к достоверной информации о скрининге рака особенно необходим сейчас, поскольку в результате пандемии COVID-19 стали реже своевременно проводить скрининг и диагностику рака и, согласно прогнозам, возрастет число случаев заболевания более поздних стадий. Подробнее в материале «Рак не ждет — не ждите и вы» («Cancer Won’t Wait and Neither Should You») по адресу NCCN.org/resume-screening.

«Скрининг колоректального рака — невероятно эффективный инструмент для улучшения результатов лечения и даже для профилактики этой распространенной формы рака, — заявила президент организации Fight Colorectal Cancer (Fight CRC), магистр по государственной политике и государственному управлению Анджи Дейвис (Anjee Davis). — Он позволяет снизить уровень смертности благодаря выявлению колоректального рака на более ранней, более излечимой стадии, а также уменьшить заболеваемость раком путем обнаружения и удаления предраковых полипов. Мы рады, что эта важная информация теперь доступна еще большему числу людей по всему миру».

Бесплатные цифровые версии руководства «NCCN Guidelines for Patients: Colorectal Cancer Screening» доступны по адресу NCCN.org/patientguidelines и в мобильном приложении NCCN Patient Guides for Cancer. Постоянно пополняющаяся библиотека руководств NCCN для пациентов включает в себя более 60 регулярно обновляемых изданий для пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними. В этих изданиях освещены большинство основных форм рака, в том числе рак толстой и прямой кишки, и приведены полезные рекомендации по уходу и выживаемости. Руководства NCCN для пациентов основаны на доказательных данных, проверены экспертами и содержат такую же информацию, как и клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®), которые являются признанным стандартом стратегии и подходов в онкологии, а также наиболее основательными и регулярно обновляемыми клиническими рекомендациями, доступными в какой-либо области медицины. Версии для пациентов представлены в удобном для чтения формате: в них имеются таблицы, изображения и глоссарий медицинских терминов. На сегодняшний день издано более 50 руководств NCCN для пациентов в переводе на другие языки.