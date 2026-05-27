Radisson Blu Resort Phu Quoc представил предложение Blu Escape для семейного отдыха  

Radisson Blu Resort Phu Quoc объявил о запуске предложения Blu Escape на предстоящий летний сезон, которое позволит семьям насладиться расслабляющим отдыхом на острове и провести время вместе.

Отель Radisson Blu Resort Phu Quoc расположен на нетронутом побережье пляжа Бай Дай и предлагает всесторонний, комфортабельный тропический отдых, где семьи могут провести время вместе в стильных номерах, люксах и виллах, откуда открывается спокойный вид на океан, пышные сады или бассейн в стиле лагуны. Это идеальный фон для общих воспоминаний. Изюминкой этого сезона являются недавно отремонтированные виллы с современным дизайном, расположенные среди пышных тропических окрестностей, с просторными жилыми помещениями и частными бассейнами. Каждая из них становится местом для уединения, где семьи могут замедлиться и восстановить связь.

Family is walking on Bai Dai beach, Phu Quoc

Программа Rad Family объединяет близких с помощью тщательно продуманных мероприятий, предназначенных для всех возрастов. Семьи могут наслаждаться творческими играми с детьми, практическими кулинарными уроками, традиционными играми и прогулками по саду, которые созданы для того, чтобы вдохновлять на общение и радостные моменты. Впечатление еще больше усиливается расслабляющими пикниками на пляже, предлагающими идеальное место для отдыха и воссоединения у моря.

Помимо курорта, в Phu Quoc United Center вас ждут бесконечные развлечения. Благодаря удобному автобусному сообщению гости находятся всего в нескольких минутах от захватывающих достопримечательностей, включая VinWonders Phu Quoc, Vinpearl Safari Phu Quoc и Grand World Phu Quoc, где приключения, развлечения и открытия объединяются для незабываемого семейного отдыха.

Mom and kid are enjoying picnic in the garden

После дня ознакомления семьи могут собраться в ресторане Annex, чтобы насладиться вьетнамскими блюдами, международными фаворитами и специальным меню RAD, созданным специально для детей. Кулинарное путешествие продолжается с ужином на пляже, где океанский бриз и виды на закат создают условия для значимых семейных моментов. Для дополнительного уединения семьи также могут насладиться незабываемой вечеринкой с барбекю на собственных виллах с видом на море, создавая незабываемые моменты вместе на побережье.