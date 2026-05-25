Российский вертолет Ми-171А3 представлен на Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

На Х Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине российская авиационная промышленность представила свои передовые разработки, центральное место среди которых занял импортозамещенный вертолет Ми-171А3. Машина, созданная холдингом «Вертолеты России» (ГК Ростех), стала новым этапом развития легендарного семейства Ми-8. Вертолет предназначен для обслуживания морских платформ, проведения поисково-спасательных операций и выполнения сложных транспортных задач. При его создании особое внимание уделялось надежности и безопасности при перевозке людей и грузов, возможности эксплуатации в любых погодных условиях.

Кроме того, российская сторона продемонстрировала модели Ми-171А2 и модернизированный Ка-32А11М, которые уже сертифицированы для работы на территории Китая. Эти вертолеты пользуются спросом у китайских компаний благодаря своей способности эффективно выполнять задачи самого разного характера.

Особый акцент разработчики сделали на безопасности Ми-171А3. В конструкции применены авариестойкий фюзеляж и защищенная топливная система, а также автоматизированные средства спасения на воде. Важным преимуществом вертолета стал полный переход на российские комплектующие: все ключевые системы — от гидравлики до современных бортовых компьютеров и комплексов предупреждения столкновения с рельефом — произведены отечественными предприятиями.

Во время презентации генеральный директор холдинга «Вертолеты России» и куратор Бурятского регионального отделения Союзмаш России Николай Колесов подчеркнул, что Ми-171А3 максимально соответствует потребностям Китая с учетом особенностей его рельефа и развитой береговой инфраструктуры. Он также напомнил, что за годы сотрудничества китайским партнерам было поставлено свыше 450 российских вертолетов различных типов, которые сегодня активно используются в большинстве регионов страны для перевозки грузов и выполнения специальных операций.

Большое внимание на выставке привлек Ка-32А11М, оснащенный двигателями ВК-2500ПС-02 и современной системой автоматического управления БАРК. Вертолет получил цифровую «стеклянную кабину», а благодаря системе СП-32 машина способна эффективно тушить пожары даже при температуре до минус 20 градусов. Ка-32А11М остается одним из немногих вертолетов в мире, который может успешно работать на тушении возгораний в высотных зданиях и в сложных условиях горной местности.