«Предприниматель должен быть слегка безбашенным»: как в Москве прошла «Национальная бизнес-премия 2026»

В Москве прошла церемония вручения «Национальной бизнес-премии 2026», где говорили не только про деньги и успех. На сцене обсуждали, как сегодня выживает бизнес, зачем предпринимателям нужна публичная поддержка, почему ИИ уже меняет промышленность и как благотворительность становится частью деловой среды.

Премию в восьмой раз провели в легендарном ресторане «ЯРЪ», который в этом году отметил 200-летие. В зале собрались предприниматели, топ-менеджеры, представители IT-компаний, артисты, общественные деятели и эксперты из разных отраслей.

Основатель премии, журналист и издатель Светлана Листопадова призналась, что идея проекта всегда была простой – показать, что российский бизнес продолжает двигаться вперед, несмотря на сложности.

«У нас любят говорить, что деньги любят тишину. Но если предприниматели будут молчать о своих проектах, никто не увидит, сколько всего создается и развивается», – сказала она.

Вечер получился довольно эмоциональным. Многие выступающие говорили о том, что вести бизнес в России могут только люди с очень крепкими нервами.

Председатель Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям Владимир Гамза отметил, что российские компании научились работать практически в любых условиях.

«Даже когда ресурсов немного, предприниматели продолжают запускать проекты и выпускать качественные продукты. Российский бизнес очень стойкий», – заявил он.

Управляющий партнер медиахолдинга «МАЕР» Виктория Баркова, представлявшая лауреата премии Константина Майора, назвала российских предпринимателей людьми, которые не боятся риска и активно внедряют технологии.

Но самым обсуждаемым высказыванием вечера стала фраза главного врача-эндоэколога клиники РОСАНТА® и финалиста Национальной бизнес-премии 2026 Вячеслава Милова.

«Предприниматель в России – человек слегка безбашенный. Иначе здесь просто невозможно выжить», – сказал он.

Гости церемонии подхватили тему. Заведующая кафедрой журналистики МГИК Елена Коломийцева сравнила бизнесменов с «киборгами делового мира», а звездный стилист Павел Лагунов заметил, что предпринимателю сегодня приходится одновременно быть стратегом, финансистом и антикризисным менеджером.

Награды получили представители самых разных отраслей. «Предпринимателем года в аграрном секторе» стал Яков Очаковский, основатель приборостроительной компании «НПК “Стамакс”». В сфере телекоммуникаций победила Шырын Бекбол. Компания «Финконсалт» получила премию как «Гарант финансовой безопасности бизнеса».

Директор компании Владимир Ткаченко признался, что подобные проекты особенно важны сейчас, когда людям нужны позитивные новости о бизнесе и экономике.

Большой блок премии посвятили технологиям и инновациям. Награду «Инновация года» получил Дамир Мустафин за разработки в автомобильной отрасли – от 3D-визуализации до новых инженерных решений для дисков.

Компания «РУСАЛ» победила в номинации «Технологический прорыв года». На предприятии внедрили систему компьютерного зрения для оценки качества спека. Директор департамента технологий искусственного интеллекта Михаил Граденко отметил, что вокруг ИИ сейчас много шума, но для бизнеса это уже вполне прикладной инструмент.

«Если грамотно использовать искусственный интеллект, он начинает приносить реальную экономическую пользу», – подчеркнул он.

«Инноватором года в цифровой экономике» стал Джерлис Михаэль. Его компания работает более чем в 120 странах и развивает платформу распределенных вычислений.

Премию в сфере электронной коммерции получил основатель компании COPTERDRONE Алексей Коноплев. По его словам, такие награды становятся для бизнеса подтверждением того, что компания движется в правильном направлении.

Не забыли на церемонии и про креативные индустрии. Звание «Реставратор года» получил Юрий Голованов. Его компания «Феникс» занимается восстановлением исторических объектов по всей стране – от Петергофа до Политехнического музея в Москве.

«Российский предприниматель – как медведь. Когда нужно – добрый, а когда нужно – и зубы покажет», – пошутил он со сцены.

Генеральный директор экопарка «Юхновград» и лауреат Национальной бизнес-премии 2026 Екатерина Маслова рассказала, что интерес к русской культуре и традициям сейчас заметно вырос. По ее словам, именно вокруг этой темы сегодня появляется все больше проектов в туризме и дизайне.

Психолог Наталия Лебедева, победившая в номинации «Психолог нового времени», во время церемонии заметила, что признание профессиональных достижений остаётся важной частью любой работы.

«Когда твой труд замечают и ценят, это придаёт силы двигаться дальше», – сказала она.

Одним из самых неожиданных моментов вечера стало выступление директора Ассоциации «Я Лидер» Ильи Листопадова. Многие привыкли видеть его в роли серьезного модератора деловых мероприятий, но в этот раз он вышел на сцену с электрогитарой и исполнил несколько авторских песен.

Музыкальная программа вообще получилась яркой. На сцене выступили Константин Легостаев, Жан Милимеров, Валентин Форостяный, Павел Паскаль, Александр Бердников, Юлия Лой и Марина Дрождина. А трио TENORI устроило почти театральное шоу в стиле «Призрака оперы».

Во время церемонии прошла и благотворительная акция в поддержку фонда Александра Фомичёва, который помогает детям с нарушением слуха. В мероприятии участвовали мисс и миссис неслышащая мира Ариадна Любимова и Яна Марышева.

Ювелирный дизайнер Василий Абакумов перечислил часть средств от продажи своих работ в пользу фонда. Деньги, собранные на благотворительной ярмарке, направят на покупку слуховых аппаратов для трехлетней девочки из Самары.

