Татьяна Лисина стала одной из самых узнаваемых фигур в мире бьюти-инфлюенсеров, наряду с Патриком Та и Сердаром Камбаровым

Эксперт по колористике международного класса Татьяна Лисина попала в престижный список бьюти‑инфлюенсеров, чьи рекомендации формируют тренды индустрии красоты. В материале OK! Magazine подчёркивается, что эти люди прошли путь от увлечённых своим делом энтузиастов до влиятельных инфлюенсеров с многомиллионной аудиторией: их лайфхаки разбирают на части, а советам следуют тысячи подписчиц.

Татьяна Лисина – тритментолог с 23‑летним опытом и основатель бренда уходовой косметики для волос PILULYA. Она разработала авторские методики окрашивания и восстановления волос, среди которых техники D‑Set, Striping и Total Blond. Основав собственную Академию, Лисина подготовила свыше 70 000 мастеров за годы карьеры. В основе её подхода: сохранение структуры волос при окрашивании и достижение стойких результатов без ущерба для их здоровья. Бьюти‑инфлюенсер выделяет честность с аудиторией и важность команды как ключевые принципы работы, а также считает здоровую конкуренцию необходимым элементом развития индустрии.

Среди других ярких представителей рейтинга – Сердар Камбаров, звёздный визажист, чей обучающий контент помогает тысячам женщин научиться делать роскошный макияж. В рейтинг также вошёл и Патрик Та, один из самых востребованных визажистов Голливуда, работавший с Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян. Он основал бренд Patrick Ta Beauty и создал тренд «многослойное сияние», который стал популярен в мировой индустрии макияжа.

Также в списке: британская визажистка Шарлотта Тилбери, основательница люксового бренда Charlotte Tilbury и признанный эксперт в области макияжа и антивозрастных решений.