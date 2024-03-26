Не один на один: TenChat предложил помощь с работой всем, кого затронула трагедия в «Крокус Сити Холл»

Российская деловая соцсеть TenChat готова оказать содействие с трудоустройством всем, кого затронула трагедия в подмосковном «Крокус Сити Холл». А также людям, которые после событий 22 марта оказались в трудной жизненной ситуации в связи с потерей или приостановкой работы на неопределенный срок.

Кроме того, TenChat готов в индивидуальном порядке подобрать работу для близких и членов семей погибших, пострадавших и тех, кого непосредственно затронул теракт.

В это непростое время единственно правильным руководство деловой соцсети видит сплочение и объединение общества для совместного решения проблем. HR-специалисты компании проведут карьерную консультацию, определят дальнейший профессиональный трек и помогут устроиться в подходящие компании по профилю, связавшись с работодателями. На данный момент TenChat объединяет более 3 000 000 представителей бизнеса, государственных структур и НКО.

HRD TenChat Мария Лобанова уже курирует все вопросы, связанные с решением компании. Связаться с Марией можно по электронной почте, телефону 8(800)3004343 (доб. 556), а также в личных сообщениях в профиле TenChat.