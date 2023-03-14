Необходимы уверенность в своих силах и укрепление научно-технического потенциала

Высококачественное развитие, которое предполагает инновационное, скоординированное, экологически безопасное и открытое развитие для всех, было одним из ключевых слов в ходе только что завершившихся двух сессий в Китае, в ходе которых были определены приоритеты развития второй по величине экономики мира в 2023 году.

Во время беседы со своими коллегами на Всекитайском Собрании Народных Представителей (National People’s Congress) от делегации провинции Цзянсу, President Xi Jinping подчеркнул важность стремления к высококачественному развитию, назвав его «первоочередной и главной» задачей в рамках усилий по модернизации Китая. Председатель отметил, что ускорение усилий, направленных на достижение большей самообеспеченности и укрепление потенциала в области науки и техники – это путь, который страна должна избрать для содействия высококачественному развитию.

В понедельник на своем выступлении заключительного заседания первой сессии 14-й ВСНП Си Цзиньпин вновь заявил, что Китаю следует стремиться к достижению большей самообеспеченности и укреплению науки и техники, поощрять промышленные преобразования и модернизацию, содействовать скоординированному развитию городских и сельских районов и регионов и содействовать экологически безопасному и низкоуглеродному экономическому и социальному развитию.

Премьер-министр Китая Ли Цян также обязался сосредоточить усилия на содействии высококачественному развитию, отметив, что Китай укрепит научно-технический потенциал, а также новаторство, ускорит создание современной промышленной системы и переход к экологически безопасному развитию.

В последние годы Китай добился успехов в увеличении расходов на исследования и разработки, расширение производства экологически чистой энергии и развитие полюсов роста за счет региональных стратегий развития, наряду с прогрессом в других областях в поисках инновационного, скоординированного, экологичного, открытого совместного роста.

Sci-tech инновации способствуют высококачественному развитию Китая.

Еще в начале 2014 года в ходе инспекционной поездки по провинции Цзянсу Си подчеркнул роль инноваций в экономическом развитии, заявив, что Китай должен полагаться на инновации для обеспечения непрерывного, здорового экономического роста.

Согласно отчету о работе правительства за 2023 год, Китай полностью реализовал стратегию инновационного развития, а за последние пять лет также улучшил и модернизировал структуру промышленности.

В докладе говорится, что Китай содействует развитию реальной экономики за счет внедрения инноваций и продолжает стимулировать новые факторы роста. В нем была усилена ведущая роль технологических инноваций, добавив, что Китай приступил к реализации ряда крупных научно-технических инновационных проектов и активизировал усилия по обеспечению прорывов в развитии базовых технологий в ключевых областях.

Стремясь к высококачественному развитию, Китай также удвоит технологические инновации в качестве одной из основных движущих сил роста. В В 2022 году Китай потратил рекордные 3,09 трлн. юаней (449 млрд. долларов) на исследования и разработки, что на 10,4% больше, чем в прошлом году, что можно объяснить ускоренными усилиями страны по расширению своего инновационного потенциала для большего количества прорывов.

Рейтинг Китая в Глобальном инновационном индексе подскочил с 34-го места в 2012 году до 11-го в прошлом году, при этом экономика росла в среднем на 6,6 процента в период с 2013 по 2021 год, что составляет более 30 процентов мирового экономического роста.

Китай превращает научно-технические инновации в мировой рынок общественных благ

В процессе укрепления своего научно-технического потенциала Китай также стремится поделиться своими технологиями с партнерами по всему миру, а также к сотрудничеству в целях усовершенствования глобального управления в области науки и техники.

Китай, обладающий самой длинной и наиболее используемой в мире высокоскоростной железнодорожной сетью, помогает многим странам в строительстве и модернизизации их железнодорожных транзитов за счет использования передовых железнодорожных технологий. Вице-президент Всемирного банка по Южной Азии Мартин Райзер сказал, что железнодорожные технологии Китая будут способствовать развитию городов, туризму и региональному экономическому росту.

Возьмем Китайско-Лаосскую железную дорогу, знаковый проект «Один пояс, один путь». С момента начала работ в декабре 2021 года Лаос, не имеющий выхода к морю, стал центром наземного сообщения в Юго-Восточной Азии. На лаосском участке железной дороги создано более 110 000 рабочих мест.

Благодаря многосторонним механизмам, таким как инициатива «Один пояс, один путь» и Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство, научно-технические достижения Китая обеспечили новые возможности в области 5G связи, биомедицины и многих других областей, а также придали импульс росту.

Китайская навигационная спутниковая система BeiDou (BDS) является еще одним примером китайских продуктов, технологий и услуг, которые используются более чем в 120 странах и регионах.

Согласно аналитическому докладу под названием «Китайская навигационная спутниковая система BeiDou в новую эру», опубликованному в ноябре 2022 г., Китай создал зарубежные центры по применению BDS и содействию индустриализации, и стремится создать прочную основу для индустрии спутниковой навигации.

Китай укрепляет сотрудничество с такими региональными организациями, как ASEAN, Африканский Союз, Лига арабских государств и Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна, и на основе BDS принимает решения в области развития умных городов, общественной безопасности, точного сельского хозяйства, цифрового транспорта, предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, которые в экспериментальном порядке внедряются в Азии, Африке и Латинской Америке, говорится в документе.